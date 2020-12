Devotion bientôt de retour sur GOG

Il n'aurait pas manqué d'être distingué comme l'un des jeux de l'année 2019. Mais de mauvais choix l'ont mené à devoir débarrasser le plancher pour tenter de calmer l'ire des autorités chinoises. Le deuxième jeu des taïwanais de Red Candle Games fera son retour officiel cette semaine.

Devotion sera disponible sur GOG ce vendredi 18 décembre, a-t-on pu apprendre aujourd'hui de ses développeurs, dont l'adaptation en série de Detention, leur premier projet, a débarqué sur Netflix au début du mois.

Hello friends, we want to share with you- Red Candle will publish #還願Devotion on Dec 18 on GOG.https://t.co/dlC6qzBiHx



The content and the price of the re-release remains the same, for $16.99 / €13.99



Thank you for your trust and support. We wish you a happy end of the year pic.twitter.com/peVPd7cyVo