DanGanRonpa : Le créateur de la série évoque son envie de développer un quatrième épisode

Vous pensiez l'affaire réglée ? À vrai dire, nous aussi : après l'ouverture du studio Tookyo Games en 2018, nous pensions que le vénérable créateur de la rocambolesque série DanGanRonpa était passé à autre chose. Il n'est a priori rien, et c'est sans doute une excellente nouvelle.

Rappelez-vous : lorsque le scénariste Kazutaka Kodaka annonçait la création de sa nouvelle structure aux côtés de son comparse Kotaro Uchikoshi, quatre titres différents semblaient déjà dans les cartons, et l'on pensait donc le créateur de la série sadique de visual novel occupé pour une paire d'années.

Boucle d'Or et les Quatre Ours ?

Le prochain numéro de l'hebdomadaire Famitsu à paraître (repris par le blog Ryokutya2089) propose en effet une interview de l'intéressé, à l'occasion des 10 ans de la sortie de DanGan Ronpa : Trigger Happy Havoc sur PSP. Et si vous pensiez ne jamais revoir la bouille de l'ours Monokuma et de sa progéniture génocidaire, détrompez-vous, car Kodaka ne considère pas (ou plus ?) la série comme terminée :

J'ai souvent dit que DanGanRonpa V3 était mon chef d'oeuvre, parce que je voulais finir proprement la série. Ce sera difficile de le surpasser, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une suite. Tant que je garde de bonnes relations avec Spike Chunsoft, il existe une chance pour que l'on y travaille. Je pense que je pourrais en faire un de plus. Kotaro Uchikoshi pourrait aussi faire l'affaire, mais je pense que je préfèrerai m'en occuper moi-même (rires).

Voilà une déclaration qui ne manquera pas de faire parler les rescapés de la Hope's Peak Academy, surtout après le final pas piqué des hannetons de DanGanRonpa V3 : Killing Harmony, sorti il y a trois ans.

En attendant de découvrir si nous pourrons un jour recroiser la route de l'ours redouté par les lycéens talentueux, rappelons que Kodaka travaille toujours sur un certain Tribe Nine, un ambitieux projet multimédia qui conserve encore bien des mystères...