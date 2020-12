Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise vous remet en forme à la Fnac !

Avec l'arrivée des fêtes se profilent les bonnes résolutions, et leur lot de promesses pas toujours tenues. Heureusement, la Fnac vous aidera à garder la motivation avec une remise en forme destinée à tous les profils !

Cet article est un contenu sponsorisé

Découvrez Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise sur Nintendo Switch, et faites l'expérience du sport à domicile à l'aide de ses nombreuses séances d'exercice. Grâce à la Fnac, il n'a jamais été aussi amusant de garder la forme !

Boxez en rythme sur les plus grands hits !

Pour se faire du bien, rien de plus simple : détachez vos manettes Joy-Con et bougez au son d'une vingtaine de hits internationaux ou boxez en rythme pour faire montrer votre rythme cardiaque. Laissez-vous guider par Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise disponible à la Fnac, et son coach personnalisé, et maîtrisez des enchainements de plus en plus complexes !

Que vous vouliez perdre du poids, muscler une partie de votre corps ou tout simplement vous maintenir en forme, suivez vos progrès jour après jour. Au tout début du programme entrez votre poids et votre taille et suivez l'évolution de votre IMC (indice de masse corporelle) ainsi que le nombre de calories brulées après chaque séance.

Un coach à emporter partout

Dépensez-vous en rythme où vous voulez et quand vous voulez avec Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise sur Nintendo Switch : emportez votre console avec vous, et profitez de votre séance quotidienne pour garder la forme. Grâce à la fonction alarme, ne manquez jamais votre rendez-vous ! Vous préférez faire vos exercices quand et comme il vous plaît ? Choisissez le mode Entraînement et prenez le contrôle. Avec Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, c'est VOUS qui décidez.

Envie de partager vos séances ? Alors faites de l'exercice à deux grâce à la coopération locale, et décochez crochets et uppercuts à deux, pour toujours plus de tonus. Pas de panique : Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise s'adapte à tous les styles et tous les types de joueurs, et propose même un mode Leçon pour réviser les bases.

Alors n'hésitez plus, et découvrez dès aujourd'hui tous les bienfaits de la remise en forme à domicile grâce à Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, disponible dès maintenant à la Fnac !