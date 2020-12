Unreal Engine : Meerkat Demo, la magnifique démo technique animalière disponible

Si vous avez un PC puissant à disposition avec surtout une carte graphique récente alors vous pourrez découvrir la nouvelle démo technique de l'Unreal Engine 4 réalisée par Weta Digital.

Si vous aimez les animaux et la nature, sachez que vous avez l'opportunité de découvrir la démo/court métrage Meerkat qui veut tout simplement dire suricate dans la langue de Shakespeare. Celle-ci s'attarde notamment sur le rendu des fourrures et des poils en temps réel.

Alors que la technologie en temps réel devient une partie de plus en plus importante du processus de réalisation d'un film, de la prévisualisation aux pixels finaux, Weta Digital explore jusqu'où ils peuvent pousser les cheveux, la fourrure et les plumes de qualité cinématographique pour un récit linéaire en temps réel. Le résultat est "Meerkat", un court métrage entièrement réalisé en Unreal Engine. Ce projet vise à obtenir la meilleure qualité possible tout en maintenant un taux d'images par seconde aussi rapide que possible dans Unreal Engine-jusqu'au temps réel, selon votre carte graphique.

La (très belle) vidéo disponible ci-dessus est possible grâce à une RTX 3090, vous voila prévenuq. C'est une belle opportunité de voir à quoi ressembleront l'animation et les jeux vidéo de demain. Et de songer à ce que fera l'Unreal Engine 5. Le moteur Unreal Engine 4 est disponible gratuitement depuis mars 2015.