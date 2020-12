Doom Zero : 32 niveaux inédits pour Doom et Doom II, offerts par Bethesda

Bien sûr que DOOM Eternal est un des FPS immanquables de l'année 2020, voire de tous les temps. Mais n'oublions pas que certains joueurs préfèrent le charme de l'ancien. Pour eux, il y a du nouveau dès maintenant.

Ressortis il y a peu, le Doom de 1993 et le Doom II de 1994 se voient aujourd'hui agrémentés d'une extension devenue officielle, comme l'ont annoncé Bethesda et id Software. Doom Zero est une extension gratuite adressée à ces deux monuments du FPS old-school, disponible dès maintenant sur PC et consoles.

Elle est la création de Christopher Golden, moddeur reconnu de la communauté, qui l'avait publiée pour les 25 ans de Doom II en 2019 sur les versions anciennes - avec la bande-annonce ci-dessus.

Ne vous laissez pas tromper par le nom : il ne s'agit pas d'une version "light" zéro-calorie de DOOM. Créé en l'honneur du 25e anniversaire de DOOM II, DOOM Zero contient pas moins de 32 niveaux remplis de nouveaux ennemis, boss, sons, musique et sprites.



Tout en restant fidèle au gameplay traditionnel des premiers DOOM, DOOM Zero vient enrichir cette formule old-school avec ses idées neuves, comme des chemins alternatifs et des défis qui forceront même les Slayers les plus chevronnés à s'arrêter et réfléchir.

Voilà qui va faire encore du boulot pour les plus acharnés. Pour en profiter, il suffit d'aller vers le menu add-ons d'un des jeux. Et c'est parti mon kiki.