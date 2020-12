Fortnite PS5 et Xbox Series : La MAJ 15.10 apporte le 120 FPS en modes Battle Royale et Créatif

Il y a quelques jours, hélas désormais totalement révolus, est arrivée la mise à jour 15.10 de Fortnite. Comme la vie est parfois étrangement faite, nous passâmes à côté, à l'insu de notre plein gré. Voilà de quoi réparer ce mal avec quelques détails qui peuvent changer la donner, comme on dit parfois.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 hausse le ton, Kratos dans Fortnite et Haven sort... C'est La Quotidienne #39

C'est ainsi que la mise à jour 15.10 de Fortnite ajoute donc la compatibilité avec un taux de rafraichissement à 120 IPS pour les modes Battle Royale et Créatif sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Et ceci, ça change tout.

Pour pouvoir jouer aux modes Battle Royale ou Créatif en 120 IPS sur les nouvelles plateformes, rendez-vous dans l'onglet Graphismes des paramètres de Fortnite, puis activez les 120 IPS. Afin d'atteindre 120 images par seconde de manière constante, la résolution maximum sur Xbox Series X et PS5 est réduite de 4K à 1440p.

120 FPS mais à quelle résolution ?

Avant que l'on nous précise que : "Les paramètres des ombres, de post-traitement et de distance de rendu sont légèrement réduits, mais les nuages volumétriques, l'éclairage des contours physiques et les shaders de haute qualité restent activés."

Les joueurs de Fortnite sur Xbox Series S peuvent quant à eux activer le mode 120 IPS en résolution 1080p (de plus, si les 120 IPS sont désactivées, la résolution maximum a été augmentée de 1080p à 1200p dans tous les modes de jeu). En 120 IPS sur Xbox Series S, la résolution des ombres et les autres paramètres sont réduits et les nuages volumétriques sont désactivés.

Remarque : pour pouvoir activer le mode 120 IPS, les joueurs doivent disposer d'un écran compatible avec les 120 Hz. Si vous jouez sur Xbox Series X|S, assurez-vous que les 120 Hz sont activés dans les paramètres de votre console.