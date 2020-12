SaGa Frontier Remastered dévoile ses nouveautés exclusives en vidéo de gameplay

À force de rééditions et autres compilations plus ou moins remasterisées, Square Enix commence mine de rien à avoir fait le tour de ses classiques des ères 8 et 16 bits, et commence donc à s'attaquer à la génération suivante, en espérant en tirer le même jus, et profiter de la nostalgie des jeunes vieux.

Après avoir fait un sort aux Romancing SaGa, le géant du J-RPG a donc jeté son dévolu sur SaGa Frontier, qui fera l'objet d'une version Remastered sur bien des supports l'année prochaine.

Fuse me, and abuse me

Annoncé le mois dernier, l'aventure désormais enrichie d'un nouveau personnage jouable avec Fuse, l'agent de l'InterRegional Police Organization, profite justement d'un stream diffusé par Square Enix pour prendre un peu la lumière de projecteurs, comme vous pouvez le découvrir dans l'extrait de gameplay ci-dessus.

Dans cet extrait d'une douzaine de minutes commenté par les réalisateurs et producteurs de la série (parmi lesquels on trouve Akitoshi Kawazu, Masanori Ichikawa ou encore Hiroyuki Miura), on retrouve d'abord le personnage de Red, aux prises avec boss et bunny girls de rigueur, avant de passer à Asellus (qui profitera dans ce remaster de nouveaux éléments scénaristiques), qui cède finalement sa place audit Fuse, rapidement obliger de terrasser un crapeau géant.

Si vous êtes sensibles au charme désuet des premiers RPG en 3D, rappelons que SaGa Frontier Remastered est attendu à l'été 2021 sur Android, iOS, PC, PS4 et Switch.