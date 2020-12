Kojima Productions promet des surprises pour ses 5 ans... Demain !

Alors qu'on pourrait commencer à croire qu'après les Game Awards l'année 2020 va s'éteindre tranquillement, sans sursauts et laisser plus de place aux jeux et au calme, certains veulent encore s'amuser sur les 16 jours restants. Nintendo, avec son Indie World, et très bientôt Hideo Kojima.

Ce mercredi 16 décembre, Kojima Productions aura du neuf à proposer aux joueurs. Le studio fondé par Hideo Kojima, que certains d'entre vous ont peut-être croisé dans un jeu sorti tout récemment, fêtera ses cinq ans d'existence et a, bien entendu, l'intention de célébrer tout cela avec les fans.

Le 16 décembre marque le 5ème anniversaire de #KojimaProductions !

Jetez un oeil sur nos réseaux sociaux à 5h00 (Royaume-Uni), 6h00 (CET), 14h00 (JP) et 12h00 (NYC). Nous vous réservons des surprises. Ne manquez pas ce rendez-vous ! #KJP5 ! pic.twitter.com/EOMOKTRXUo - KojiPro2015_FR (@KojiPro2015_FR) December 15, 2020

Les plus optimistes verront là une occasion pour le créatif japonais de profiter d'un temps de communication concernant ses nouveaux projets et en particulier le prochain jeu en développement, confirmé en octobre dernier et qui pourrait être horrifique. Mais il pourrait aussi simplement s'agir de faire gagner des cadeaux à base de RT + Follow et distribution de lumière parce que vous êtes mes amis, ma force, ou un truc dans le style. Voire simplement d'annoncer Death Stranding sur d'autres supports, avec une optimisation Next-Gen qui tue, ou avec de nouvelles fonctionnalités.

Impossible de savoir. Personnellement, j'attends simplement qu'on me jure qu'il n'a rien à voir avec le Pragmata de Capcom. Rendez-vous à 6h00 ce mercredi matin quoi qu'il arrive. Et RT + Follow, hein, je compte sur vous. Un max de bruit. La famille.