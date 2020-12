Cyberpunk 2077 : Pas de politique de remboursement spécifique avec Sony et Xbox

Comme nous vous l'indiquions plus tôt aujourd'hui, certains joueurs PlayStation déçus par la qualité de Cyberpunk 2077 ont été surpris d'essuyer un refus de remboursement du jeu de la part de Sony. Et ce malgré les consignes diffusées à ce sujet par CD Projekt RED. De nouvelles déclarations du studio révèlent cependant que la situation n'est pas si étonnante que ça.

CD Projekt RED vient de tenir une conférence téléphonique au cours de laquelle il a répondu aux questions d'investisseurs. Sans surprise, le cas de la polémique autour des versions PS4 et Xbox One, et plus particulièrement de la promesse faite hier par le studio polonais de rembourser les acheteurs de ces versions qui le désirent, a été abordé.

Dans son communiqué publié hier sur Twitter, CD Projekt RED invitait les acheteurs d'exemplaires dématérialisés à contacter Sony et Microsoft afin d'obtenir un remboursement. Logiquement, cette invitation a été suivie par des joueurs. Et à en croire les messages laissés par certains d'entre eux sur les réseaux sociaux, PlayStation refuse de rembourser le jeu.

Si le communiqué du studio derrière Cyberpunk 2077 laissait entendre que ce dernier avait négocié une politique de remboursement spéciale avec Sony et Microsoft, il n'en est rien. Pour être remboursés, les joueurs doivent remplir les conditions habituellement appliquées par les constructeurs sur leurs boutiques virtuelles :

Ces politiques (de remboursement) sont en place et ont toujours été en place. Elles ne sont pas proposées spécialement pour nous. Quiconque a acheté le moindre titre sur le PlayStation Network ou la boutique Microsoft peut demander un remboursement. Et ce remboursement peut être accordé s'il est demandé dans un cadre précis, généralement lié à une certaine temporalité, à l'utilisation faite du produit, etc. La procédure avec Microsoft et Sony dans notre cas précis n'est pas différente de celle de n'importe quel autre jeu vendu sur ces boutiques. Je tiens à le déclarer clairement étant donné qu'il semblerait qu'il existe des méprises à ce sujet.

Refus couru d'avance ?

CD Projekt RED a donc conseillé aux joueurs de contacter Sony (et Microsoft) pour obtenir un remboursement, tout en sachant pertinemment que ces mêmes joueurs n'obtiendraient certainement pas ce dernier pour des raisons évidentes. La grande majorité de ces derniers a en effet au minimum téléchargé le jeu à sa sortie. CD Projekt RED s'est félicité des huit millions de précommandes générées par Cyberpunk 2077. Devant un tel niveau d'attente, il devait bien se douter qu'une bonne partie des acheteurs allait, au minimum, télécharger le jeu dès sa sortie.

Pour rappel, la politique de Sony sur le PlayStation Store est de refuser le remboursement d'un jeu ayant été téléchargé sur la console (et utilisé). Pour être remboursé par Sony, il faut simplement avoir acheté le jeu sur le PSN s'être abstenu de télécharger le jeu sur une PS4 ou une PS5. Il apparaît donc qu'obtenir le remboursement d'un exemplaire dématérialisé de Cyberpunk 2077 est plus compliqué que ce que son développeur a laissé entendre hier.

Comme indiqué à plusieurs reprises, CD Projekt RED a indiqué hier que les personnes n'ayant pas réussi à obtenir de remboursement peuvent les contacter à l'adresse [email protected] jusqu'au 21 décembre prochain. Le dernier espoir des joueurs qui espèrent recevoir le remboursement de leur achat doivent donc espérer que le studio les aidera dans leur démarche.

Que pensez-vous de cette énième déclaration de CD Projekt RED à propos de l'affaire Cyberpunk 2077 ? Estimez-vous que l'entreprise polonaise à nouveau fait preuve d'un manque de transparence ? Aurait-il dû préciser les conditions que Sony et Microsoft demandent à leur client de remplir pour obtenir un remboursement ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.