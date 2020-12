SNK promet l'annonce d'une "toute nouvelle console" en 2021

L'actualité de SNK est décidément chargée en cette fin d'année. Il y a quelques semaines, il a été révélé que l'éditeur allait changer d'actionnaire majoritaire. Cette fois, il n'est ni plus ni moins question d'une nouvelle console.

C'est par le biais d'un tweet pour le moins mystérieux publié sur son compte officiel que SNK vient d'annoncer son intention de dévoiler une nouvelle console l'année prochaine :

Une toute nouvelle console de SNK va arriver en 2021 !



Une machine qui comblera à la fois les besoins des fans passionnés ainsi que ceux des amateurs de jeu sur console !

Ce texte est accompagné d'une image, disponible dans notre galerie ci-dessous, qui, en plus d'afficher le logo Neo-Geo, laisse entendre que la machine sera connectée à Internet et permettra le jeu en ligne. En effet, en plus du symbole représentant la connexion sans fil à Internet, cette image contient le slogan : "Qui est le meilleur joueur ?"

Un mystère bien mystérieux

Ces dernières années, SNK a sorti un certain nombre de "consoles" permettant de jouer à des titres issus du catalogue de la cultissime Neo-Geo, comme la Neo-Geo Mini par exemple. Et pas plus tard qu'en août dernier, il a révélé la commercialisation de la borne Neo-Geo MVSX destinée au grand public (contenant 50 jeux).

Il est donc possible de se demander ce qui se cache derrière ce nouveau teasing. Une machine permettant de jouer en ligne à des jeux Neo-Geo rétro ? Une console disposant d'un catalogue de jeux inédits conçus pour l'occasion ? Impossible à dire pour le moment.

Et que penser du message de SNK ? Signifie-t-il qu'il dévoilera sa console en 2021 pour une commercialisation ultérieure ? Ou compte-t-il n'annoncer et la mettre en vente l'année prochaine ? Réponse dans quelques semaines ou, au pire, dans quelques mois.

Ce teasing vous enthousiasme ou intrigue-t-il ? Seriez-vous intéressés par une nouvelle console SNK ? Si oui, qu'attendriez-vous d'elle ? Le SNK de 2020 peut-il selon vous proposer une console intéressante ? De quoi sera-t-il question d'après vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.