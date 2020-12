Collection of SaGa Final Fantasy Legend se lance et dévoile du gameplay

Parce que la période est pour certains propice à l'hibernation et aux chocolats chauds depuis le confort inviolable de sa couette, Square Enix profite d'un juteux catalogue pour proposer dès aujourd'hui le très compilatoire Collection of SaGa Final Fantasy Legend, histoire de profiter d'une parenthèse bien méritée pour réviser ses classiques. Parce qu'il y aura quand même des partiels en janvier, vous savez.

Rappelons à ceux qui profiteraient de cette première journée déconfinée pour remettre le nez dehors que cette cette célébration dématérialisée compilera The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III, sortis entre 1989 et 1991 sur Game Boy.

SaGa à fric ? Ah !

C'est donc avec des artworks d'époque et un groupe de rock tout ce qu'il y a de plus japonais que le titre célèbre donc sa sortie sur Switch, en vidéo s'il vous plaît.

Mais parce que certains hésitent peut-être encore, nos confrères de Nintendo World Report ont également mis en ligne les 15 premières minutes de leurs captures maison, histoire de lister les nombreuses options proposées : entre différentes tailles d'écran, de wallpapers, la configuration et le placement du moindre bouton présent à l'écran ou l'accélération du rythme, il y aura évidemment de quoi faire.

Les plus mordus de J-RPG à l'ancienne pourront donc ensuite découvrir le début de Final Fantasy Legend, ses spirtes, ses combats, ses villages et ses musiques, avant que la troupe ne succombe à une attaque de trop. Entre faire le show et leveling, il faut choisir...

Si vous n'avez pas suivi : Collection of SaGa : Final Fantasy Legend est disponible dès aujourd'hui sur l'eShop dela Switch.