Elite Dangerous Odyssey dévoile de nouvelles images en vue FPS

La grosse nouveauté de l'extension Elite Dangerous Odyssey c'est bien évidemment la possibilité d'explorer librement les planètes à pied et d'ajouter une partie FPS à la simulation. Pour en savoir plus on peut découvrir les premières images in-game.

En plus de la bande-annonce des Game Awards que vous pouvez (re)visionner ci-dessus, on découvre des premières images du HUD de l'extension Odyssey. L'occasion notamment de voir à quoi ressemble le jeu avec ses mécaniques FPS.

HUD intégré

Vous pouvez admirer tout ceci dans notre galerie d'images ci-dessous. On notera notamment quelques détails intéressants comme la présence d'une jauge d'oxygène et une jauge d'énergie/stamina. Avec son aspect un peu panoramique, on comprend que le studio Frontier souhaite intégrer le HUD de manière réaliste au casque du personnage du joueur. Un choix cohérent qui rejoint un peu ce que fait Star Citizen sur le sujet.

Pour mémoire cette extension majeure est prévue pour début 2021 au prix de 34,99 euros sur PC, PS4/PS5 et Xbox One/Series. Il faudra attendre encore un peu avant d'avoir une fenêtre de sortie plus précise.