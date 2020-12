Cyberpunk 2077 : OpenCritic accuse CD Projekt d'avoir été "trompeur et égoïste"

Le comportement de CD Projekt RED vis-à-vis des versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 n'en finit plus de provoquer des réactions négatives venues des quatre coins du monde du jeu vidéo. Cette fois, au tour d'un des principaux agrégateurs de notes d'exprimer sa colère. Et il ne mâche pas ses mots.

Le sérieux coup de gueule du jour vient d'OpenCritic, site agrégateur de notes attribuées par la presse à des jeux vidéo. Et plus particulièrement par Matthew Enthover, un des co-fondateurs du site. Dans un article publié sur le site d'OpenCritic, Matthew Enthover revient sur la publication des notes de Cyberpunk 2077 et détaille ce qui le pousse à croire que CD Projekt RED a agi consciemment dans le but de tromper la presse, les consommateurs et les agrégateurs de notes.

Le co-créateur du principal concurrent de Metacritic commence en rappelant qu'initialement, les tests de Cyberpunk 2077 ont placé le jeu parmi les tous meilleurs de 2020 en termes de notes obtenues. Il explique que les jeux faisaient état de la présence de bugs mais que ces derniers ne nuisaient pas à la qualité de l'expérience dans son ensemble.

Il enchaîne en expliquant que ce que les joueurs ne savaient pas alors et que la presse n'a pu confirmer que trop tardivement, c'est que CD Projekt RED a apparemment cherché à donner une impression incorrecte de ce à quoi la majorité des joueurs aurait droit (les statistiques diffusées par le studio montrent que plus de joueurs consoles ont précommandé le jeu que de joueurs PC).

Le studio s'est en effet assuré que les rédactions qui allaient tester le jeu disposaient de PC puissants (à titre d'information, Gameblog s'est vu demander la configuration du PC qui allait servir à tester le jeu) et n'a pas permis aux différents médias de tester le jeu sur PS4 ou Xbox One avant la sortie du jeu.

Les raisons de la colère

Selon Matthew Enthover, CD Projekt RED a fait ces choix car il savait depuis longtemps (et c'est logique) que Cyberpunk 2077 souffrait de gros problèmes sur PS4 et Xbox One, plates-formes sur lesquelles le jeu a pourtant été annoncé initialement. Ces problèmes auraient été sanctionnés dans les tests et auraient été suffisamment importants pour remettre en question des précommandes.

D'après le responsable d'OpenCritic, le studio polonais savait également pertinemment qu'il serait compliqué pour de nombreux sites de tester le jeu une seconde fois sur consoles car proposer deux tests pour le même jeu n'est pas vraiment une bonne chose d'un point de vue technique (SEO, mots clés Google, classement Apple et Google News, etc.), car l'impact d'un test sur le lectorat est sensiblement amoindri une fois le jeu sorti, car Metacritic n'accepte pas de modifier les notes, car les différences d'une plate-forme à l'autre ne sont généralement pas aussi importantes, et car il est toujours difficile pour un consommateur d'obtenir le remboursement d'un jeu utilisé (comme les refus de Sony de rembourser les acheteurs de Cyberpunk 2077 sur le PSN l'ont montré).

Pratiques déloyales

Pour résumer, il reproche à CD Projekt RED d'avoir "fait ce qu'ils ont fait tout en sachant que c'était mal. C'était trompeur, égoïste et abusif. Et ils l'ont fait quand même." À titre strictement personnel, Matthew Enthover regrette que le système de "une note par jeu" utilisé par Opencritic a causé du tort aux utilisateurs du site dans le cas de Cyberpunk 2077. Par conséquent, le site a décidé de publier une mise en garde sur sa page consacrée au RPG :

Merci de noter que ce jeu souffre de grandes disparités en matière de performance, d'expérience utilisateur et de notes entres les versions PC, consoles next-gen, Xbox One et PS4.



L'équipe d'OpenCritic et plusieurs critiques suspectent le développeur du jeu, CD Projekt RED, d'avoir intentionnellement cherché à cacher le véritable état du jeu sur Xbox One et PS4, avec des exigences comme le fait de n'autoriser que des extraits du jeu précalculés dans les tests et en ne fournissant pas d'exemplaires de test sur PS4 et Xbox One.



Cette notification sera supprimée en février 2021. OpenCritic parle de février 2021 car c'est à ce moment là que CD Projekt RED diffusera le second des deux gros patchs destinés à rendre digne de ce nom les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077. Si ces patchs sont retardés, ou insatisfaisants, il est possible de se demander si ce texte sera maintenu sur la page consacrée au au jeu.

Il apparaît en tout cas que cette situation a fortement marqué le co-fondateur d'OpenCritic. Et il n'hésite pas à faire connaître les raisons de sa colère envers CD Projekt RED (colère partagée par nombre de membres de la presse vidéoludique). Avec sa manière de gérer la sortie Cyberpunk 2077, dont les versions pour consoles auraient dû être retardée de plusieurs mois, CD Projekt RED a érodé la confiance que nombre de joueurs et de professionnels avaient placé en lui. Reste à voir si ses agissements au cours des prochaines années lui permettront de la regagner.

Que pensez-vous de ces déclarations du patron d'OpenCritic ? Partagez-vous sa colère ? Croyez-vous que CD Projekt RED a causé du tort à sa réputation sur le long terme ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.