Back 4 Blood : Un Nouveau trailer pour annoncer l'alpha et une date de sortie

Le prochain jeu coopératif de Turtle Rock, Back 4 Blood, alias "Left 4 Dead 3 mais en fait non car on n'a plus les droits", se dévoile une nouvelle fois en vidéo pour l'annonce de sa phase d'alpha fermée.

Ce n'est pas Left 4 Dead 3 mais ca en a le gout et l'odeur. Le très prometteur Back 4 Blood va démarrer une phase d'alpha fermée du 17 décembre à 20h au 21 décembre sur PC. Les inscriptions sont d'ailleurs actuellement ouvertes en allant sur ce lien.

Première mission

Comme l'indique la vidéo ci-dessus, cet essai donnera la possibilité de découvrir la toute première mission de la première campagne en choisissant l'un des 4 protagonistes principaux dans la vidéo. Comme on peut s'y attendre, et comme c'était le cas dans Left 4 Dead, chacun devrait avoir une personnalité bien marquée. On se souvient tous du très bon Bill ou encore de ce chaleureux (ou pas) Francis dans Left 4 Dead.

Back 4 Bloood est prévu pour le 22 juin 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Et de notre coté, on a hâte d'en savoir plus.