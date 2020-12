Werewolf The Apocalypse Earthblood sort les dents avec du gameplay

Après un premier trailer de gameplay révélé durant le NACON CONNECT en juillet dernier, l'autre adaptation d'un jeu de rôles du Monde des Ténèbres avec Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2, revient plus longtemps face à nous.

Par plus longtemps, comprenez près de 7 minutes pour que Werewolf : The Apocalypse - Earthblood montre ce qu'il a dans le ventre. L'Action-RPG développé par les français de Cyanide rappelle d'abord son propos : dans le Monde des Ténèbres, les loups-garous sont avant tout des guerriers défenseurs de la nature. Ici, vous incarnerez Cahal, banni de sa tribu, Fianna, après avoir tué un membre accidentellement et qui va chercher la rédemption en affrontant la société Pentex, responsable de dommages irréversibles sur la planète et dirigée par un... vampire.

Garou sens dessus-dessous

La vidéo, commentée par un membre de l'équipe de développement, permet de voir que Cahal peut se changer de forme à l'envi. Humain pour les interactions sociales, le piratage et les assassinats furtifs à l'aide d'une arbalète. Loup pour accélérer ses déplacements ou se faufiler dans des endroits plus exigus. Loup-garou massif pour les bastons, avec deux postures : la première mise sur l'agilité, la deuxième sur la puissance et la résistance. Et n'oublions pas la frénésie qui transforme en machine à tuer mais empêche de parer ou regarder de l'énergie. Il faudra faire des choix, les amis.

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood arrive le 4 février prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Pc, PS4 et Xbox One.