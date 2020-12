La boutique PlayStation Direct en Europe pour bientôt ? Une offre d'emploi vend la mèche

Si l'Europe fut de tous temps considérée comme la cinquième roue du carrosse par l'industrie du jeu vidéo (d'aucun rectifieraient "troisième", et nous ne pouvons pas leur donner tort), les constructeurs tentent de temps à autre de donner le change, pour tenter de recoller le Vieux Continent au reste du monde vidéoludique. Aujourd'hui, c'est Sony qui s'y colle.

Les nombreux joueurs qui ont martelé comme jamais la touche F5 de leur clavier au moment d'espérer trouver un exemplaire de la très désirée PlayStation 5 ont sans doute fulminé en se remémorant les paroles rassurantes du directeur marketing Eric Lempel, qui assurait au très encéphalique Geoff Keighley que les joueurs seraient avertis bien en avance de l'ouverture des précommandes. La suite, vous la connaissez

Vous vous voyez où, dans dix ans ?

Et si seuls les revendeurs tiers proposent la console Next-Gen dans cette partie du monde, les joueurs américains peuvent depuis l'automne 2019 directement effectuer leurs achats auprès du constructeur japonais via le PlayStation Direct Store, une boutique en ligne aux tarifs similaires à la concurrence, mais qui offre l'avantage de s'adresser directement au producteur, comme le veut une nouvelle tendance de consommation.

Et il se trouve que ladite boutique en ligne pourrait enfin voir le jour en Europe, si l'on en croit une offre d'emploi publiée sur la plateforme Greenhouse, puisque Sony semble dès à présent chercher son futur "directeur du PlayStation Direct Europe", un intitulé qui ne laisse guère de place au doute :

Les activités PlayStation Store et nos différents services (PlayStation Plus, PlayStation Now, ..) ont continué à enregistrer une croissance substantielle, et représentent une part importante des revenus globaux de Sony Interactive Entertainment, et environ 15% des revenus de l'entreprise. Les évolutions rapides de l'industrie nous ont amené à opter pour de nouveaux modèles commerciaux, comme le lancement américain de la boutique PlayStation Direct en septembre 2019. Dans le cadre de cette évolution, nous espérons profiter de ce succès pour lancer notre approche "direct-to-consumer" en Europe.

Pour espérer profiter de la salle de sport réservée aux employés et autres sodas gratuits, il faudra tout de même justifier d'une décennie d'expérience dans la vente en ligne, maîtriser l'équilibre des pertes et profits, ou encore faire preuve de leadership, car c'est notre projet.

En attendant de découvrir qui occupera le poste à pouvoir au coeur de la capitale britannique, vous pouvez dès à présent aller faire un tour sur la boutique américaine, histoire d'entrevoir ce que Sony devrait bientôt proposer aux pauvres consommateurs européens que nous sommes.