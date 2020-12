Nintendo Switch : Revivez le nouvel Indie World et ses annonces (REPLAY)

Comme elle en a pris l'habitude depuis plusieurs mois, la firme de Kyoto a décidé que l'attente d'un événement diffusé sur la Toile ne méritait pas d'être longue. Son prochain "Direct" consacré aux jeux indépendants ne va VRAIMENT pas tarder.

Nous ne sommes pas prévenus qu'il vient de tomber, nous pouvons nous y préparer : le prochain Indie World sera diffusé ce mardi 15 décembre 2020 à partir de 18h00. À défaut d'un Nintendo Direct ULTRA-FAT que les joueurs attendent depuis des mois et des mois, ce sera donc une vidéo entièrement consacrée aux productions de la scène indé.

Qui est sur la première base ?

L'Indie World à venir durera environ 15 minutes et sera à suivre directement ici. Nintendo n'a pour l'heure donné aucun nom, histoire préserver la surprise. Mais plusieurs noms sont attendus, à commencer par Hollow Knight : Silksong, No More Heroes 3, Super Meat Boy Forever, Skatebird, Eastward ou encore Disco Elysium. Si un seul de ceux que nous venons de citer y est, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenus ni que nous ne sommes guère des génies mentaux.

Rendez-vous ce mardi 15 décembre à 18h00 quoi qu'il arrive pour en avoir le coeur net.