Des Laptops avec CPU Ryzen 5000 et GPU RTX 30 en route ?

Maintenant que les nouveaux GPU Ampère sont là (et même s'ils sont encore impossibles à trouver à l'écriture de cette news), certains attendent impatiemment d'en avoir dans des ordinateurs portables. Ce devrait bientôt être le cas, avec une petite surprise : des CPU Ryzen 5000 à la clé.

Souvent les cartes graphiques Nvidia sont accompagnés de CPU Intel dans les laptops gaming. Mais étant donné la qualité des derniers processeurs AMD (les Ryzen 5000), certains modèles de PC portables devraient passer du côté des rouges.

C'est ce que l'on a pu découvrir via le revendeur Pinnacle, qui a listé des ordinateurs portables de jeu ROG Zephyrus et Strix d'Asus. On note notamment le ROG Zephyrus G15 qui s'équipe d'un Ryzen 9 5900HX et d'une GeForce RTX 3080. Ou encore le ROG Strix 17,3 avec Ryzen 9 5900HX et carte GeForce RTX 3070.

RYZEN R9 5900HX

NVIDIA 8GB RTX3070



RYZEN R9 5900HS

NVIDIA 6GB RTX3060 MAX Q GRAPHICShttps://t.co/7Mb7rS6A7Z pic.twitter.com/fsnfqSCViY - APISAK (@TUM_APISAK) December 5, 2020

Ces dernières années, AMD propose des CPU de très grande qualité et le constructeur revient également sur le devant de la scène du coté du GPU haut de gamme. On peut donc sans trop se mouiller espérer voir arriver des laptops gaming Full AMD pour l'année 2021.