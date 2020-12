Electronic Arts acquiert Codemasters, au nez et à la barbe de Take-Two

Coup de tonnerre. Alors qu'il y a encore quelques jours il semblait acquis que la maison-mère de Rockstar et 2K Games allait s'offrir l'un des plus acteurs vidéoludiques les plus performants dans le domaine du jeu de course, EA vient de la coiffer au poteau.

Electronic Arts a annoncé avoir trouvé un accord avec Codemasters en vue de son rachat. Le montant de l'acquisition du studio/éditeur britannique, qui sera complète au terme du premier trimestre 2021, est d'environ 1,2 milliard de dollars. Les actionnaires recevront 7,98 dollars par action détenue. Les PDG et directeur financier Frank Sagnier et Rashid Varachia ainsi que l'équipe de direction actuelle de Codemasters restent en place.

Rester dans la course

Bien qu'elle ait plus d'un titre à son portfolio et dans des genres très variés, la structure fondée par Richard et David Darling en 1986. L'annonce surprend : Take-Two Interactive et Codemasters semblaient être tombés d'accord mi-novembre pour un montant de 973 millions de dollars.

Ce mariage a un but avoué par les deux parties, rester dans la course. Ou plutôt dans le domaine des jeux de course, où les créateurs de DIRT sont reconnus comme talentueux - avec également F1 2020, GRID ou Project CARS dans les bagages.

Le président du conseil d'administration de Codemasters, Gerhard Florin, explique :

Electronic Arts et Codemasters ont une ambition commune d'être les leaders des jeux de courses dans le jeu vidéo. Le conseil d'administration de Codemasters est fermement convaincu que l'entreprise bénéficierait des connaissances, des ressources et l'envergure mondiale d'EA - à la fois globalement et spécifiquement dans le secteur des courses. Nous pensons que cette union offrirait un avenir passionnant et prospère à Codemasters, permettant à nos équipes de créer, lancer et proposer des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné.

Reste à voir si la licence Need For Speed ne va pas absorber tout cela. On rappelle qu'EA possède Criterion depuis 2004 et que depuis 12 ans des fans espèrent un nouveau Burnout. Enfin, je crois.