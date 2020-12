Epic Games Store : 15 jours de jeux gratuits et de nouvelles soldes à venir

Chaque semaine, la boutique en ligne des parents de l'Unreal Engine et de Fortnite offre un ou plusieurs jeux, comme ça, sans rien demander en retour. Il lui arrive de faire plus, et la période fêtes qui s'ouvre est une occasion de se montrer encore plus généreux.

À voir aussi : Epic Games Store : Du RPG paradoxal au menu de la nouvelle semaine

Les Soldes des fêtes de fin d'année de l'Epic Games Store débuteront le jeudi 17 décembre. La liste des jeux concernés par la nouvelle période de ristourne avantageuse sera dévoilée le jour-même. La firme de Cary explique que ce sont des réductions jusqu'à -75% qui attendront les joueurs. Mais il y a une autre offre, qui rappellera la fin d'année 2019, en plus.

À partir du 17 décembre également, nous offrons chaque jour un jeu gratuit, et ce pendant deux semaines, sans interruption ! Vous avez bien lu : nous célébrerons les fêtes en beauté avec 15 jours de jeux gratuits ! Chaque jeu sera gratuit pendant 24 heures uniquement, mais sera vôtre à tout jamais.

Après Tyranny et Pillars of Eternity le rythme de distribution va donc s'accélérer. Comme l'an dernier, à la même période, où l'Epic Games Store avait laissé chacun d'entre nous mettre dans son panier, sans rien débourser, une douzaine de jeux parmi lesquels Hyper Light Drifter ou encore Shadow Tactics, avec en bonus Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Quels cadeaux pour cette fois ? Il faudra donc être sur le pont chaque jour pour le savoir et en profiter.