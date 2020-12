The Game Awards : Elite Dangerous Odyssey dévoile son premier trailer de gameplay

L'extension tant attendue par les fans d'Elite Dangerous, autrement dit Odyssey, vient de se dévoiler plus en détail lors des Game Awards. Et cette fois, les joueurs ont eu droit à du gameplay.

L'extension Odyssey d'Elite Dangerous permettra pour la toute première fois aux Commandants d'explorer des planètes à pied. Une promesse faite par le studio Frontier depuis des années qui va enfin se concrétiser.

Les joueurs pourront également customiser leurs personnages pour les opérations au sol avec différentes combinaisons spéciales et options d'équipement, et rencontrer d'autres Commandants dans les hubs à travers la galaxie. Ces hubs constitueront des points stratégiques pour planifier leur prochain projet, former des alliances, et également acquérir et améliorer de nouveaux équipements.

L'extension sera disponible début 2021 sur PC, PS4 et Xbox One et les précommandes sont même disponibles dès maintenant via Steam, l'Epic Games Store et le FrontierStore.net pour 35 euros. Elle est pas belle la vie ?