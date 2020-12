The Game Awards : Devolver annonce Loop Hero, un jeu à faire soi-même, la bande-annonce

Avant les Game Awards, c'est déjà les Game Awards. L'édition 2020 avait d'ailleurs a peine débuté que Devolver Digital est venu squatter l'antenne pour annoncer, toujours avec son style si particulier, une nouvelle aventure rétro.

Dans Loop Hero, un jeu à la croisée des genres qui rappellera aux moins jeunes d'entre nous les grandes heures de la microinformatique, le Lich, un bien mystérieux fléau, a plongé le monde dans une boucle temporelle sans fin. En possession d'un deck de cartes composés de bâtiments et d'ennemis, le joueur devra composer lui-même le parcours de son héros, en équilibrant le plus possible les combats et les temps morts. Au fur et à mesure la progression, les ressources collectées pourront permettre d'augmenter le niveau des bâtiments, et entre la gestion du deck, des combats au tour-par-tour, de l'équipement et de la progression, il devrait y avoir de quoi faire.

Attendu en 2021, Loop Hero profite déjà d'un site officiel bien dans le ton, qui devrait vous renvoyer quelques années en arrière.