Star Wars Rogue Squadron : Le film aura-t-il un rapport avec les jeux ?

En même temps que les Game Awards se tenait ces jeudi 10/vendredi 11 décembre le Disney Investor Day. Durant cette présentation, la compagnie aux grandes oreilles a révélé un nombre de projets faramineux, donc un nouveau long-métrage.

Il devait y avoir une pause dans la Force. Mais à croire que la réussite de The Mandalorian a réveillé une urgence, en plus de d'autres productions comme le feuilleton sur Obi-Wan Kenobi, Disney prépare une dizaine de séries Star Wars et un film pour Noël 2023 : Star Wars Rogue Squadron, qui sera réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman).

Le nom ne vous est pas étranger, et pour cause : Factor 5 a développé trois jeux appelés ainsi, vite devenus cultes, sur Nintendo 64 et GameCube. Rogue Squadron (1998), Rogue Leader (2001) et Rebel Strike (2003) nous laissaient suivre l'histoire de Luke Skywalker et Wedge Antilles durant la trilogie originale.

Wedge cousin

Le choix de ce titre est-il donc un hasard, un hommage, une adaptation ? Pour en avoir le coeur net, IGN a posé la question directement à la réalisatrice.

Nous ferons quelque chose d'original, grandement influencé par les jeux et les livres. Il y a beaucoup de choses dont nous avons connaissance et comprenons concernant leur réputation. Mais oui, il s'agit d'une histoire originale et je suis très motivée.

On imagine mal Antilles, fondateur de cette escouade et héros de l'Alliance Rebelle, entendu dans Rogue One, être mis de côté. Et assez mal que Luke Skywalker y soit incarné par un autre acteur que Mark Hamill, qui n'a plus vraiment 20 ans.