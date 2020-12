Razer Tomahawk Gaming Desktop : Un PC de jeu compact qui ressemble à une Xbox Series

La mode est aux PC compacts et Razer profite de cette fin d'année pour dévoiler son Razer Tomahawk Gaming Desktop qui ressemble curieusement à une console Xbox Series...

À voir aussi : Razer lance ses écouteurs Hammerhead True Wireless Pro pour le jeu

Le Tomahawk Gaming Desktop est donc un PC compact avec un design bien particulier qui ressemble à celui de la nouvelle console de salon de chez Microsoft (voir les images dans notre galerie). Il s'agit d'un PC avec un boitier au format SSF (Small Form Factor) d'une taille de 365 x 210 x 150 mm et un volume de 11,5 litres.

À l'intérieur de celui-ci un panneau coulissant permet d'abriter une configuration solide à base de de processeur Intel Core i9-9980HK et d'une NVIDIA GeForce RTX 3080. Sachant qu'il existe plusieurs configurations possibles selon la taille de votre portefeuille et de vos désirs.

Petit mais puissant

Le PC embarque 16 Go de DDR4-2667 et un SSD PCIe NVMe de 512 Go ainsi qu'un disque HDD de 2 To pour le stockage. On a donc une configuration vraiment puissante pour un PC qui peut vite se faire oublier dans un bureau.

Côté connectiques/connectivité, ce Tomahawk inclut du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. La connectique permet de profiter de 4 ports USB 3.2 Type A, 2 ports Thunderbolt 3 et 2 ports Ethernet.

Si pour l'heure le PC n'est plus en stock il est proposé à un tarif de 2599 euros.