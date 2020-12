The Game Awards : Nier Replicant ver.1.22474487139 se (re)montre dans une vidéo courte mais dantesque

L'animation, c'est un métier. Malgré l'aide d'un prompteur forcément salvateur, il faut quand même y croire pour présenter en direct la refonte de Nier RepliCant, baptisée ver.1.22474487139... C'est pourtant bien pendant les Game Awards 2020 que l'action-RPG annoncé en mars dernier a repointé le bout de son nez.

Le titre de Toylogic en a ainsi profité pour montrer du gameplay nerveux, et dévoiler davantage cette refonte tant attendu par les joueurs et plus particulièrement les fans de la série. Il faudra malheureusement se contenter d'une petite minute pour se repaître de combats, d'esquives, et de bullet hell bien sentis. C'est certes bien peu, mais en attendant... on prend.

Pour rappel, Nier Replicant ver.1.22474487139 est prévu pour le 23 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One.