La sortie de la version PS5 de Yakuza Like a Dragon précisée, un nouvel épisode évoqué

À l'issue d'un marathon de 151,5 heures au cours duquel des membres du Ryu Ga Gotoku Studio et des invités ont terminé sept jeux Yakuza à la suite (de Kiwami à Yakuza 6, avec le 0 en bonus), SEGA a diffusé une émission spéciale en l'honneur des 15 ans de la série. Et cette dernière a comme prévu été le théâtre d'annonces. Mais ces dernières n'étaient clairement pas ce que les fans de la série attendaient.

L'émission en direct consacrée aux 15 ans de la série Ryu Ga Gotoku/Yakuza vient de se terminer sans que les membres du Ryu Ga Gotoku Studio ne fassent d'annonces majeures en matière de nouveaux jeux. Le studio de SEGA a cependant précisé que la version PS5 de Yakuza : Like a Dragon sortira au Japon le 2 mars prochain, autrement dit en même temps qu'en occident.

En plus de rappeler que cette version next-gen bénéficiera d'une résolution et d'un framerate plus élevés, ainsi que de temps de chargement réduits, le studio a également précisé que cette nouvelle version japonaise bénéficiera des ajouts vus dans la version occidentale de Yakuza : Like a Dragon comme certains DLC et les modifications apportées aux Trophées du jeu.

Enfin, cette version PS5 japonaise donnera également la possibilité aux joueurs nippons de bénéficier du doublage japonais original ainsi que du doublage en anglais réalisé à l'origine pour l'occident. Comme cela se fait généralement dans ce genre de circonstance, cette version PS5 japonaise aura pour titre Ryu Ga Gotoku 7 International.

Annonce timide

Pour ce qui est de ce qui viendra après la version PS5 de Yakuza : Like a Dragon, les fans de la série de SEGA ont dû se contenter d'une brève déclaration de Toshihiro Nagoshi en toute fin de stream. En effet, le créateur de Yakuza s'est tout simplement contenté de dire que le travail sur le prochain épisode de la série a déjà commencé (rien ne permet cependant de savoir s'il s'agit de Yakuza 8 ou d'un nouveau spin-off). Aucune indication n'a cependant été donné quant à la date de présentation en bonne et due forme de ce nouveau projet.

À noter également que ce stream a également servi à l'annonce de la commercialisation prochaine, au Japon, de nouveau produits dérivés Yakuza parmi lesquels figurent deux parfums (senteur Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga) ainsi qu'un nouveau livre traitant a priori de tous les personnages vus dans la série jusqu'à présent.