Zelda : Deux des horribles jeux Philips CD-i remasterisés et jouables sur PC et Linux

Devenus la risée des Internets depuis plusieurs années pour des raisons évidentes (animation de ses cinématiques, niveau de jeu des comédiens, etc.), les jeux Zelda sortis sur le CD-i de Philips ont traumatisé la plupart des joueurs qui s'y sont essayé. Un développeur pour le moins motivé, a entrepris de "remasteriser" deux des trois titres liés à la licence Zelda sortis sur la console maudite du constructeur hollandais.

Un développeur amateur répondant au pseudonyme de "Dopply" a entrepris de remasteriser Link : The Faces of Evil et Zelda : The Wand of Gamelon, deux des trois jeux tirés de The Legend of Zelda sortis sur CD-i. Après quatre ans de travail sur le projet (la tâche s'est avérée bien plus ardue que ne l'imaginait Dopply initialement), ces deux remasterisations sont disponibles gratuitement sur PC et Linux.

Dopply explique qu'il a réalisé ces nouvelles versions à l'aide du logiciel Game Maker et des éléments graphiques rippés des jeux originaux. D'après le réalisateur du projet, ces remasterisations intègrent un mode écran large, des sous-titres, un gameplay et des animations revues, des sprites retouchés, des éléments à débloquer, etc.

Même si l'idée derrière ce projet est de proposer des versions à la fois modernisées et très proches des jeux originaux, ceux qui ont joué à ces derniers remarqueront certaines différences comme la manière qu'ont les ennemis d'apparaître. Un autre des objectifs derrière ce projet est de rendre ces titres plus jouables (tous ceux qui ont essayé les originaux sur CD-i à l'aide de la "manette" télécommande de ce dernier se souviennent de leur douleur).

Patience et longueur de temps...

Dopply explique qu'il en a fini avec son travail sur ces deux jeux et que ses remasterisations ne recevront pas de mises à jour. Il a même décidé de supprimer les fichiers de téléchargement après seulement quelques jours de disponibilité (il précise qu'il n'a reçu aucune demande de la part de Nintendo à ce sujet). Mais heureusement, rien ne disparaît jamais vraiment sur Internet.

À noter à ce propos que les sous-titres proposés par Dopply sont uniquement les sous-titres en anglais. Bonne nouvelle pour les joueurs francophones qui n'ont pas encore téléchargé ces remasterisations, un certain "LuigiBlood" a cependant entrepris de patcher ces versions remasterisées pour intégrer le doublage en français des cinématiques ainsi que des sous-titres en français :

Zelda CD-i Remastered - Mod Version Française

Les cinématiques & les sous-titres en VF, le menu et le système d'aide sont spécialement traduits en français pour l'occasion.



MEGA: https://t.co/W5Jew86JSU

Internet Archive: https://t.co/b6SV2w96IB pic.twitter.com/nQ2MsrN53P - LuigiBlood (@LuigiBlood) December 7, 2020

À l'heure où sont écrites ces lignes, les avocats de Nintendo n'ont pas encore frappé et la version Windows en français de ces remasterisations est toujours disponible. La firme de Kyoto faisant généralement comme si "ses" jeux CD-i n'ont jamais existé, il est possible de se demander si ces nouvelles versions de The Faces of Evil et The Wand of Gamelong ne vont pas réussir à passer entre les mailles du filet. Pour ne pas prendre de risque, les personnes intéressées ont intérêt à agir rapidement.

Que vous inspire ce projet ? Allez-vous y jouer ? Avez-vous déjà essayé les originaux ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.