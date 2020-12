VALORANT : Team Heretics remporte le tournoi First Strike et 40.000$ de cash prize

Le tournoi européen officiel First Strike de VALORANT s'est achevé en beauté ce dimanche 6 décembre 2020, avec de nombreux upsets. C'est finalement la Team Heretics, formée en octobre dernier, qui l'a emporté.

Le dernier tournoi de l'année, et le premier officiellement organisé par Riot Games, n'a cette fois pas vu G2 Esports triompher, mais la Team Heretics, composée de joueurs venus de toute l'Europe.

Lancé le 3 décembre après deux phases de qualifications ouvertes, le tournoi a rassemblé les huit meilleures équipes dans une phase de playoffs. Team Heretics a alors battu les favoris G2 Esports en demi-finale dans un match très équilibré, remporté 2-1. Elle a ensuite affronté SUMN FC en finale hier soir et l'a emporté 3-1, avec une dernière partie très serrée sur Bind.

¡CAMPEONES DE EUROPA! 🏆



After defeating Team Liquid, G2, and Sumn, we are your EUROPEAN FIRST STRIKE CHAMPIONS!



This was just the start of a very special team. Gracias a todos por el apoyo 🧡#VamosHeretics pic.twitter.com/exjNtuXs0P