The Game Awards : Reggie Fils-Aimé viendra prendre des noms lors de la cérémonie

À la manière d'un journaliste français reconnaissable entre tous, l'animateur canadien Geoff Keighley aime feuilletonner. Certes, ses révélations s'avèrent bien moins tonitruantes, mais piqueront avec un peu de chance la curiosité des joueurs avides de cérémonies et autres pince-fesses à distance.

Celui qui passera les plats lors des Game Awards 2020 a en effet abattu une de ses cartes maîtresses, puisque l'ex-président de Nintendo of America fera son apparition dans la nuit de jeudi à vendredi, sans pouvoir s'afficher bras-dessus, bras-dessous avec les pontes de la concurrence, comme ce fut le cas en 2018 :

The big man returns! @Reggie joins #TheGameAwards once again as a presenter, streaming live Thursday night around the world. pic.twitter.com/vkmPVW0n2q - The Game Awards (@thegameawards) December 5, 2020

Le plus célèbre preneur de noms et botteurs de fesses de l'industrie, désormais podcasteur, écrivain et membre du conseil d'administration de la chaîne de magasins Gamestop passera donc une (sympathique) tête lors de la cérémonie, aux côtés des acteurs Nolan North et John David Washington, qui ont entre temps été annoncés au casting.

Et parce que les deux heures trente de programmes ne permettent sans doute pas de caser tous les WORLD PREMIERE que l'on nous promet également pour cette édition 2020, le pré-show sera une nouvelle fois animé par Sydnee Goodman, présentatrice pour le site IGN.

Alors, votre chouchou de l'année sera-t-il couronné de succès ? Pour le savoir, pensez à faire vos réserves de café, et rendez-vous à partir de 1h00 du matin le vendredi 11 décembre, pour découvrir le palmarès des Game Awards 2020.