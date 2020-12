TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 48 de 2020 : Mon île, ma bataille

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la quarante-huitième de cette année 2020.

Il est de coutume de penser que la fin d'année, avec ses blockbusters à foison, voit les premiers sortis s'éclipser. Comme une façon de dire qu'il faut laisser la place à la jeunesse. Il y en a un qui refuse totalement. Et vous savez de qui il s'agit.

Nook Town

À cette époque, la majorité des joueurs français (et les membres de la famille qui préparent les cadeaux de Noël) se rue toujours deux licences : FIFA et Call Of Duty, qui s'échangent généralement la place de patron des ventes d'une semaine à l'autre. Mais 2020 n'a décidément rien d'une année comme les autres. Un trouble-fête venu de chez Nintendo revient inlassablement chiper cette première place hebdomadaire aux deux mastodontes. Il n'y connaît rien au foot et ne flingue personne. Il permet juste de changer d'air. Et ça risque de continuer encore un moment.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 48) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la quarante-neuvième semaine de l'année 2020.