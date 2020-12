Une offre incroyable sur le Samsung Note20 jusqu'à ce soir uniquement !

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'envie de se faire plaisir est plus que jamais dans l'air du temps. Mais parce qu'il n'est pas toujours facile de changer de smartphone sans y laisser des plumes, Samsung vous propose une offre à saisir d'urgence !

Cet article est un contenu sponsorisé

Exceptionnellement, offrez-vous le tout nouveau Samsung Galaxy Note20 ou le Samsung Galaxy Note20 Ultra en profitant d'une réduction exceptionnelle de 200 euros ! Dépêchez-vous : l'offre n'est valable que jusqu'à ce soir dimanche 6 décembre, c'est donc le dernier jour pour en profiter, et repartir avec le smartphone de vos rêves.

L'offre de Noël à ne pas rater

Et parce que l'esprit de Noël s'empare de toutes et tous, Samsung vous fait bénéficier d'une offre incroyable, et ajoute carrément dans sa hotte pas moins de 150 euros supplémentaires sur la reprise de votre ancien téléphone. Vous ne rêvez pas : votre nouveau smartphone dernier cri est ainsi disponible à partir de 259 euros seulement !

La liste des bonnes surprises ne s'arrête pas là, puisque Samsung vous offre pour tout achat d'un Samsung Galaxy Note20 ou d'un Samsung Galaxy Note20 Ultra le cadeau de votre choix. Vous êtes du genre sportif ? Alors choisissez le Galaxy Fit2, la montre connectée équipée d'un écran AMOLED qui offre en un seul coup d'oeil toutes les informations dont vous avez besoin. Vous êtes plutôt joueur ? Offrez-vous la manette MOGA, et profitez de vos jeux préférés sur smartphone ou tablette grâce à sa technologie sans fil.

j'en profite !

Un concentré de technologie dans votre main

Avec la nouvelle gamme de smartphones signée Samsung, entrez dans une toute nouvelle ère, avec ses photos ultra nettes, ses vidéos profitant d'une incroyable résolution 8K, et d'un zoom renversant, qui permet un grossissement jusqu'à 100 fois grâce à sa technologie exclusive Space Zoom. Disponible en trois coloris : Mystic Bronze, Mystic Green ou Mystic Gray, la gamme Galaxy Note20 s'adapte à tous les looks, et à tous les moments de la journée grâce à son mode nuit, qui vous garantit une qualité d'image époustouflante... jusqu'au bout de la nuit, sans flou ni bruit.

Avec l'offre exceptionnelle que vous propose aujourd'hui Samsung, le plus difficile sera sans doute de faire votre choix : allez-vous craquer pour le Galaxy Note20 et son écran de 6,7 pouces qui vous permet une prise de notes encore plus facile grâce à son mythique S Pen ? Ou allez-vous choisir le Galaxy Note20 Ultra et profiter de ses photos ultra nettes de 108 mégapixels ?

j'en profite !

L'essayer, c'est l'adopter !

Facilitez-vous la vie en choisissant un paiement mensuel tout en douceur, et plongez dans la nouvelle génération à partir de 46,21 €/ mois pour le Galaxy Note20 Ultra. Pas besoin de s'engager avec Samsung, puisque tous les smartphones de la gamme Galaxy Note20 sont également disponibles à la location.

L'essayer, c'est l'adopter : une fois pris en main, vous ne pourrez plus vous en passer, et profiterez pleinement de ses fonctionnalités nouvelle génération : avec le Galaxy Note20 ou le Galaxy Note20 Ultra, plus besoin de choisir entre photo et vidéo, puisqu'il vous suffit désormais de faire "pause" sur votre vidéo 8K pour en extraire une image parfaite, profitant d'une résolution renversante.

Des économies de folie

Avec une offre aussi exceptionnelle, disponible jusqu'à ce soir uniquement il n'y a plus à hésiter ! Ne laissez pas passer cette occasion de vous offrir le smartphone de vos rêves en profitant d'une économie de 200 euros, d'un bonus de reprise de 150 euros, et du cadeau de votre choix. Et pour plus de sérénité, Samsung vous offre en plus 149 euros de réduction sur l'assurance Samsung Care+, qui vous garantie une tranquillité d'esprit en toutes circonstances. De quoi commencer l'année 2021 du bon pied !

j'en profite !