Les Samsung Days continuent : Offrez-vous la gamme Galaxy S20 au meilleur prix !

Les bonnes affaires ne s'arrêtent jamais avec Samsung : cette année, les offres du Samsung Days sont exceptionnellement prolongées à l'occasion du Black Friday ! Prêt à profiter du bon plan immanquable de l'année ?

Cet article est un contenu sponsorisé

Exceptionnellement, Samsung prolonge les offres du Samsung Days pour vous permettre de vous offrir le smartphone de vos rêves, à trouver parmi notre nouvelle gamme : entre le Samsung Galaxy S20, le Samsung Galaxy S20+, le Samsung Galaxy S20 Ultra ou le tout nouveau Samsung Galaxy S20FE, le plus dur va être de faire votre choix !

L'offre à ne pas rater

Grâce au Black Friday, Samsung vous fait bénéficier de réductions incroyables sur sa gamme iconique de smartphones : en ce moment, profitez de 260 euros de réduction immédiate sur le Samsung Galaxy S20+, disponible à seulement 849 euros, ou d'une économie de 360 euros sur le Samsung Galaxy S20 Ultra affiché à seulement 999 euros !

La liste des bonnes surprises ne s'arrête pas là, puisque Samsung vous offre à l'occasion du Black Friday le cadeau de votre choix. Vous êtes du genre sportif ? Alors choisissez le Galaxy Fit2, la montre connectée équipée d'un écran AMOLED qui offre en un seul coup d'oeil toutes les informations dont vous avez besoin. Vous êtes plutôt joueur ? Offrez-vous la manette MOGA, et profitez de vos jeux préférés sur smartphone ou tablette grâce à sa technologie sans fil.

Un concentré de technologie dans votre main

Avec la nouvelle gamme de smartphones signée Samsung, entrez dans une toute nouvelle ère, avec ses photos ultra nettes, ses vidéos profitant d'une incroyable résolution 8K, et d'un zoom renversant, qui permet un grossissement jusqu'à 100 fois grâce à sa technologie exclusive Space Zoom. En plus, la gamme Galaxy S20 s'adapte à tous les looks. Et pour encore plus de personnalisation, craquez pour le nouveau Galaxy S20 FE et ses six coloris différents : proposé en Cloud Red, Cloud Orange ou même Cloud Lavender, il y a forcément votre couleur favorite !*

L'essayer, c'est l'adopter !

Facilitez-vous la vie en choisissant un paiement mensuel tout en douceur, et plongez dans la nouvelle génération à partir de 37,88 euros par mois seulement pour le Galaxy S20. Pas besoin de s'engager avec Samsung, puisque tous les smartphones de la gamme Galaxy S20 sont également disponibles à la location.

L'essayer, c'est l'adopter : une fois pris en main, vous ne pourrez plus vous en passer, et profiterez pleinement de ses fonctionnalités nouvelle génération : avec les smartphones Samsung, plus besoin de choisir entre photo et vidéo, puisqu'il vous suffit désormais de faire "pause" sur votre vidéo 8K pour en extraire une image parfaite, profitant d'une résolution renversante.

Des économies de folie

Avec une offre aussi exceptionnelle, il n'y a plus à hésiter ! Ne laissez pas passer cette occasion de vous offrir le smartphone de vos rêves en profitant d'une économie de 360 euros, d'un bonus de reprise de 100 euros, et du cadeau de votre choix. Et pour profiter à fond de votre Samsung Galaxy S20, S20+, 20FE ou S20 Ultra, découvrez un nouveau monde de contenus sans aucune publicité, essayez gratuitement Spotify Premium pendant 6 mois et YouTube Premium pendant 4 mois.

Profitez dès aujourd'hui des offres du Black Friday pour réaliser d'incroyables économies, et commencer l'année 2021 du bon pied !

