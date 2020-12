Sony diffuse une mise à jour... de la PS3, les infos

L'arrivée des mises à jour sur les différentes consoles de salon est suivie de très près, par les joueurs, curieux de découvrir si tel ou tel problème va être corrigé ou si de nouvelles fonctionnalités vont être ajoutées. Du côté de chez Sony, la PS5 et la PS4 sont logiquement les machines qui reçoivent le plus d'attention en ce moment. Mais cela ne veut pas dire que le constructeur a totalement abandonné leur grande soeur.

À lire aussi : La PS3 a été un moment de "pur orgueil" de Sony selon Shawn Layden

Sony vient donc de mettre en ligne la mise à jour 4.87 du firmware de la PlayStation 3. Et comme il a l'habitude de le faire sur ses différentes machines, le constructeur japonais indique simplement sur son site officiel que cette "mise à jour du système d'exploitation améliore les performances du système."

Le compte Twitter "rpcs3" a cependant récupéré un descriptif plus détaillé de cette mise à jour et il révèle que cette dernière est principalement utile pour les personnes qui utilisent toujours leur PS3 comme lecteur multimédia. Voici le "changelog" officiel associé à cette mise à jour 4.87 :

Mise à jour des clés (de chiffrement) des Blu-Ray associées aux dernières sorties de films ;

; Correctifs mineur liés à la sécurité.

Des mises à jour pendant combien de temps encore ?

Le but de cette mise à jour est donc de permettre aux utilisateurs de PS3 de regarder les films récemment sortis en Blu-Ray via leur console comme il le font depuis la sortie de la console il y a 14 ans (au Japon). Pour info, l'installation de ce fichier nécessite de disposer de 200 Mo sur le disque dur de la console. Et pour la petite histoire, la précédente mise à jour de la PS3, la 4.86 donc, datait du 31 mars dernier.

Il est en tout cas intéressant de voir que Sony continue de se soucier du bon fonctionnement de sa console alors qu'elle a deux machines plus récentes sur le marché et que sa production a pris fin il y a plus de trois ans.

Que pensez-vous du fait que Sony continue de mettre à jour la PS3 ? Utilisez-vous toujours votre PS3 ? Si oui, pour quoi faire ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.