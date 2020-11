SEGA dévoile la Venus, un prototype de console portable jamais présenté publiquement

Les célébrations des "60 ans" de SEGA prennent des formes diverses et variées. Au Japon, l'éditeur a décidé d'organiser un grand quiz sur son histoire. Et en attendant, il fait la leçon aux internautes. Avec en prime des informations inédites pour ses fans et les personnes intéressées par l'histoire du jeu vidéo.

À lire aussi : SEGA : Deux coffrets CD annoncés pour les 60 ans, premières infos

SEGA vient, à la surprise générale, de dévoiler la Venus, un prototype devenu par la suite la SEGA Nomad. Cette révélation a été faite pendant une vidéo "cours en ligne" sur l'histoire de la maison de Sonic animé par Hiroyuki Miyazaki, producteur de longue date chez SEGA et une des têtes derrière la Mega Drive Mini. Si la vidéo est en japonais, des sous-titres en anglais peuvent-être activés sur le lecteur YouTube.

Pour rappel, la Nomad était en fait une Mega Drive portable uniquement commercialisée en Amérique du Nord en 1995. Hiroyuki Miyazaki explique qu'il a découvert récemment le prototype de la Venus et qu'elle est ici montrée publiquement pour la première fois. Une photo de la console est disponible dans notre galerie ci-dessous.



Quand SEGA s'amuse avec son histoire

Malheureusement pour les curieux, il n'apporte pas de précisions supplémentaires au sujet de la machine. Cette dernière étant d'une forme différente de la Nomad, il apparaît qu'avant de s'arrêter sur le design de la 16-bit portable, SEGA a envisagé une forme plus classique pour sa console. Le producteur n'explique pas non plus pourquoi sa société a finalement choisi de ne pas sortir la Nomad ailleurs qu'en Amérique du Nord (territoire où la popularité de la Mega Drive était la plus grande).

Pour info, ce "cours" vidéo sur l'histoire de SEGA est proposé dans le cadre des préparations au SEGA Test, un grand QCM en ligne qui sera proposé les 23 et 24 janvier prochains (trois sessions de 60 minutes seront organisées afin de permettre au plus grand nombre de personnes de participer) et au cours duquel les fans de SEGA auront la possibilité de tenter de gagner des prix. Deux autres cours en ligne seront proposés dans les semaines à venir.

Quoi qu'il en soit, cette révélation pousse en tout cas à se demander ce que SEGA a toujours comme prototypes jamais révélés au public dans ses archives.

Que pensez-vous de cette révélation ? Auriez-vous aimé que SEGA commercialise la Nomad en Europe ? Avez-vous déjà essayé la Nomad ? Si oui, quel est votre avis à son sujet ? Allez-vous participer au SEGA Test ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.