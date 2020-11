PS5 : La console vous écoute et peut vous enregistrer quand vous débloquez un Trophée

Les utilisateurs de PS4 le savent, la console prenait automatiquement une capture d'écran lorsque le joueur débloquait un Trophée (dans les jeux qui ne bloquaient pas de telles captures). La PS5 va plus loin en réalisant un enregistrement vidéo du moment où le Trophée est débloqué. Mais ce n'est pas tout.

Au fil du temps, l'obtention de Trophées dans les jeux sortant sur consoles PlaySttion est devenue un élément à part entière de l'expérience de jeu. Pour certains joueurs, le déblocage de certains Trophées a créé des souvenirs durables. Sony en a conscience et a décidé de pousser plus loin l'immortalisation de l'obtention des Trophées sur PS5.

En effet, il apparaît que lorsque le micro utilisé par le joueur (pour des vidéos commentées ou du streaming par exemple) est activé, la console enregistre automatiquement la réaction du joueur lorsqu'il débloque un Trophée et l'intègre à la vidéo de gameplay associée. La chose a été découverte par un joueur PS5 qui s'est rendu compte que sa console avait enregistré sa voix à son insu lorsqu'il a débloqué un Trophée dans Demon's Souls. Initialement partagée sur Reddit, la vidéo a été ensuite relayée sur Twitter :

"First time Souls player. I didn't realise that the PS5 records your microphone's audio whenever you get a trophy. Whoops." 🤣 #PS5 vid: helloiamjack #DemonsSouls pic.twitter.com/Mo3FUERJ20