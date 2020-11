SNK : Le Prince héritier d'Arabie Saoudite devient un gros investisseur

King of Fighters XIV avait ajouté en 2018 une combattante saoudienne, créée par un artiste du pays, Najd. Le rapprochement entre SNK et Riyad est désormais acté.

Le Prince héritier et vice-Premier ministre d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salmane vient de s'offrir 33,3% de parts de SNK. La transaction a été effectuée par la compagnie Electronic Gaming Development Company, appartenant à la fondation MiSK, créée en 2011 par le Prince pour aider à l'autonomisation de la jeunesse saoudienne.

L'investissement annoncé est d'environ 223 millions de dollars. L'objectif sera de posséder 51 % de la société prochainement, l'accord stipulant qu'EGDC achètera encore 17% d'actions prochainement.²

L'investissement de «Electronic Games Development Company» renforce les objectifs de la Fondation caritative Mohammed bin Salman de poursuivre ses efforts pour établir des partenariats avec des organisations locales et internationales dans divers domaines. Cela l'aidera à accroître ses investissements dans le développement du capital intellectuel et à libérer les énergies des jeunes Royaume et au niveau mondial.



Il est à noter que l'investissement de la Fondation caritative Mohammed bin Salman «MiSK Charity» dans SKN Company s'inscrit dans le prolongement du partenariat de longue date avec la société japonaise, car elle a travaillé dans le passé sur des projets communs dans le domaine de l'animation et des jeux vidéo, en coopération avec elle par le biais de Manga Productions, affiliée à Misk Charity.



Cela comprenait des programmes d'échange de connaissances permettant aux jeunes Saoudiens de visiter le Japon dans le cadre d'un programme de formation et de travailler ensemble pour développer des jeux vidéo.

