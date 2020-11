PS5 : Face aux délais d'approvisionnement, Micromania propose d'annuler les réservations

Une semaine après la sortie française des deux modèles de PS5, tous les consommateurs qui désirent se procurer la console n'ont pas encore pu le faire. Chaque fournée de consoles proposée sur les sites de vente en ligne étant immédiatement prise d'assaut en quelques secondes, cette situation pourrait durer encore un temps. Micromania, qui n'a pas encore pu livrer toutes les machines réservées par ses clients, a décidé de permettre à ces derniers de faire un choix.

Face aux ruptures de stocks de PS5 répétées provoquées par des approvisionnements en quantités limitées, les différents revendeurs font face de différentes manières. De son côté, la chaîne de revendeurs spécialisés Micromania a décidé de contacter ses clients qui ont réservé une PS5 mais qui n'ont pas encore de date de livraison afin de les informer des trois possibilités face auxquelles ils se trouvent désormais. Le message de Micromania détaillant ces possibilités est le suivant :

Vous attendez votre console PS5 et nous comprenons votre impatience.



En attendant les prochains approvisionnements que nous vous confirmerons dès que possible, nous vous proposons 3 alternatives valables dès la réouverture de nos magasins samedi 28 novembre :



Vous conservez votre réservation en maintenant l'acompte de 50 euros ce qui vous garantit d'avoir une PS5 et nous vous tiendrons informé dès que possible de sa disponibilité, sachant que nous faisons tous les efforts pour vous satisfaire dans les meilleurs délais.



Votre acompte est transformé en avoir de 50 euros que vous pouvez utiliser sur tous les autres produits disponibles dans nos magasins pendant 1 an.



Vous préférez vous faire rembourser cet acompte de 50 euros en magasin, directement sur votre Carte Bancaire ou en suivant notre procédure classique de remboursement.



Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. Nous faisons tout notre possible pour vous apporter le maximum d'informations sur les futures disponibilités de la PS5.

C'est vous qui voyez

Il est intéressant de noter que Micromania ne donne aucune d'indication quant à la date/période d'arrivée des prochains approvisionnements. Et il est surprenant de voir ce revendeur contacter ses clients pour leur rappeler qu'ils peuvent annuler leur commande si la situation s'éternise trop à leur goût (ou s'ils préfèrent tenter leur chance ailleurs).

À première vue, cette stratégie de communication employée par la branche française de GameStop donne en tout cas l'impression qu'elle s'attend à ce que les problèmes de stock durent encore un moment.

Avez-vous réservé votre PS5 chez Micromania ? Si oui, quand ? Et où en êtes-vous aujourd'hui ? Si vous n'avez pas encore de date de livraison de votre console, quel choix allez-vous faire ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.