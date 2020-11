Cave Story : Nicalis cherche à faire retirer les versions gratuites sur Internet

Plus d'un an après la parution d'un article de Kotaku dressant un portrait peu reluisant de Tyrone Rodriguez et de sa société d'édition, celle-ci fait à nouveau parler d'elle pour de mauvaises raisons.

Ces derniers jours, Nicalis a lancé une vague de réclamations DMCA (Digital Millennium Copyright Act) sur des sites hébergeant la version Freeware de Cave Story, le célèbre Metroidvania indépendant de Daisuke "Pixel " Amaya paru gratuitement sur Internet en 2004, ainsi que des projets de fans comme Cave Story Engine 2.

L'éditeur invoque une violation des droits d'auteur et prétexte l'usage du code source du jeu qu'il a publié à partir de 2010, sur Wiiware, DSiWare, Steam et dans sa version 3D sur 3DS.

So @nicalis has decided to start DMCA'ing the freeware versions of Cave Story and fan made rebuilds of the freeware version that supported mods while also largely not even using the original source code.



Remember:

Fuck Nicalis. Do not support Nicalis. Do not buy Nicalis games. pic.twitter.com/RP3LPN5pXp - Buttons Montgomery (@HBJohnXuandou) November 24, 2020

Donc Nicalis a commencé à faire jouer le DMCA sur les versions gratuites de Cave Story et les versions retouchées par des fans de cette version qui supporte les mods sans utiliser le code source original.



Souvenez-vous : on emmerde Nicalis. Ne les soutenez pas. N'achetez pas leurs jeux.

Selon un des développeurs de Cave Story Engine 2, Nicalis, qui possède la licence, pense que des bribes de Cave Story +, qu'il a édité, résident dedans. Des discussions auraient été entamées.

Le développeur "néerlan-indé" (copyright) Rami Ismail, fondateur de Vlambeer et à l'origine de nombreux projets ultra intéressants comme Meditations, en 2019, est monté au créneau pour dénoncer la pratique visant à effacer la moindre trace du jeu gratuit.

Cave Story is one of the most important games every made and I will 100% recommend you do not buy it.



Download the freeware original, then buy Kero Blaster to support the actual developer of the game, instead of these ugly shenanigans. https://t.co/kQJWH4Yx6E - Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) November 26, 2020

Cave Story est l'un des jeux les plus importants jamais créés et je vous recommanderai à 100% de ne pas l'acheter. Téléchargez l'original du freeware, puis achetez Kero Blaster pour soutenir le vrai développeur, au lieu de ces vilaines manigances.



Je n'exagère pas. Quand j'ai commencé en tant que développeur indépendant en 2010, il y avait peu de jeux indépendants notables. Une petite poignée de jeux était beaucoup évoquée, bien sûr, mais Cave Story était la seule inspiration absolue. Il ne serait pas exagéré de dire que cela a façonné les jeux indépendants.



Je n'ai jamais été aussi honoré de rencontrer un développeur que de rencontrer Pixel, et si quelqu'un mérite un prix pour l'ensemble de sa carrière, c'est lui.



Si vous vous souvenez de mon modèle «étapes de développement communautaire», Cave Story était le «héros» de l'indie. Cave Story était la preuve que c'était possible.



Agir salement comme ça avec ce jeu ou son héritage, cela ressemble à un manque de respect pour tout ce qu'il voulait dire, et tout ce qu'il a contribué à faire passer à travers son existence. Je suis presque sûr que cela inclut ma propre carrière dans les jeux, alors oui, cela me semble personnel.

Ce n'est pas la première fois que Nicalis est montré du doigt. Reste à voir dans les prochains jours comment seront résolues les réclamations.

