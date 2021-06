Windows 11 : Les webcams seront obligatoires

Il y a toujours beaucoup de discussions lors de la sortie d'une nouvelle version de Windows. Qu'il s'agisse du système de tuiles de Windows 8, ou du style macOS du prochain Windows 11.

Alors que la plupart des gens ont pris les armes à cause de l'obligation d'avoir un processeur compatible TPS, ce qui empêche de fait toute bécane ayant plus de trois ans de faire tourner Windows 11, il y a bien pire. Vous vous souvenez de la mauvaise surprise de Windows 10 et de ses options assez libres concernant la vie privée ? Et bien Microsoft semble avoir récidivé dans la même voie.

Comme vous pouvez le lire ici dans ce document très officiel hébergé sur le site de la firme de Redmond, le fait d'avoir une webcam va bel et bien devenir obligatoire. Comme vous pouvez le constater dans notre galerie ci-dessous, un extrait dudit pdf, une caméra frontale, HD, et disposant de l'auto-exposure (afin qu'il soit impossible de se cacher dans l'ombre) sera obligatoire à partir du 1/1/2023 sauf sur les PC de bureau au format tour. Heureusement, dans un élan de générosité, Microsoft nous fait cadeau de la webcam arrière.

Big Brother is watching you

La seule raison valable à l'obligation d'avoir une webcam qui suit vos moindres mouvements serait de pouvoir faire de la reconnaissance faciale, afin de déverrouiller votre session Windows par exemple. Ceci dit, tout le monde sait à quel point il est facile de tromper ce genre de système, avec une bonne photo par exemple. Pire, la sécurité offerte par une session Windows est plus que relative, et il est très facile d'ouvrir la session de quelqu'un, même sans son mot de passe. Ceci dit, l'obligation d'une webcam couplée au fait de devoir absolument utiliser un compte Microsoft ressemble à une jolie manière de grapiller un maximum de données sur les utilisateurs. Vous l'avez compris, il ne reste plus qu'à aller se procurer du chatterton si vous ne voulez pas que vos mimiques faciales finissent sur les serveurs de Microsoft.