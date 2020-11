Cyberpunk 2077 Edition Day One vous attend à la Fnac

L'un des jeux les plus attendus de l'année 2020 est enfin là ! Cyberpunk 2077, le jeu vidéo de toute une génération, est un jeu d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles... Son arrivée à la Fnac va forcément vous faire craquer !

Cet article est un contenu sponsorisé

Dans Cyberpunk 2077, le nouveau titre de CD Projekt RED (The Witcher III : Wild Hunt, c'est eux !), vous incarnez un certain "V", un mercenaire hors-la-loi à la recherche d'un implant unique qui serait, paraît-il, la clé de l'immortalité. Qu'en est-il réellement ? C'est justement ce que vous devrez, notamment, découvrir...

Et pour ce faire, votre but, si vous l'acceptez, sera entre autres de personnaliser les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de votre personnage, et bien entendu d'explorer cette ville immense qu'est Night City, où chacun de vos choix aura un impact direct sur l'histoire et le monde qui vous entoure. Vous rencontrerez de nombreux personnages hauts en couleurs, et avec lesquels vous pourrez progresser dans votre quête... Même s'il vous faudra vous méfier de nombre d'entre eux, qui feront tout pour vous barrer la route...

Visuellement impressionnant

A la fois mercenaire et hors-la-Loi, V est doté de nombreuses améliorations cybernétiques. Elles vous seront évidemment fort utiles pour vous mouvoir dans ce monde ouvert immense, qu'est la ville de Night City. Accepter le boulot le plus dangereux de votre vie ne sera évidemment pas une partie de plaisir, mais partir à la recherche d'un prototype d'implant qui serait la clé de la vie éternelle, vaut évidemment le coup !

Cyberpunk 2077 Edition Day One, disponible à la Fnac, établit véritablement de nouvelles normes en termes de visuels, de complexité et de profondeur. Rarement une ville futuriste n'aura été aussi incroyablement reproduite.

Mise à jour PS5

Comme de nombreux titres désormais, sachez que le jeu sera également jouable sur PlayStation 5. En effet, une mise à jour de Cyberpunk 2077 sera offerte à une date ultérieure, afin de profiter pleinement des consoles de nouvelle génération, pour tous les possesseurs de la version PlayStation 4 du jeu.

Contenu Cyberpunk 2077 Edition Day One :

Le jeu est fourni avec les objets physiques suivants :

Un boîtier avec jaquette réversible contenant les disques du jeu

Un Compendium de l'univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Des autocollants Bonus numériques inclus :