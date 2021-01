Assassin's Creed Valhalla sur PS4 à 49,99€ au lieu de 69,17€ chez Cdiscount

Au IXème siècle, l'Angleterre encore morcelée doit faire face aux assauts des envahisseurs venus du Grand Nord, et mettre à mal une île qui ne demande qu'à être unifiée. Grâce à Assassin's Creed Valhalla, revivez de l'intérieur cette incroyable aventure.

Cet article est un contenu sponsorisé

Après deux épisodes, Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, acclamés par la critique, Ubisoft écrit une nouvelle page de l'histoire millénaire qui oppose depuis toujours les Assassins et les Templiers dans une nouvelle aventure qui vous entraînera à la découverte de plusieurs continents.

La promenade des Anglais

Dans Assassin's Creed Valhalla, incarnez Eivor, une guerrière Viking orpheline, obligée de quitter sa Norvège natale pour les côtes de l'Angleterre. Grâce à Assassin's Creed Valhalla, découvrez de l'intérieur l'histoire de la conquête Viking : nouez et dénouez les alliances, et faites preuve de diplomatie pour couronner vos alliés et gagner en influence.

Avec Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft vous propose une virée plus immersive que jamais à travers les splendides paysages de l'Angleterre et de ses châteaux forts reconnaissables entre mille. Explorez pas à pas un univers de jeu gigantesque et partez à la rencontre des habitants des nombreuses provinces de cette aventure hors du commun.

Une aventure sur mesure

Dans la grande tradition de la série, Assassin's Creed Valhalla renoue avec les mécaniques historiques de la série : dégainez votre lame secrète pour vous débarrasser dans le plus grand secret de vos ennemis, et renversez le pouvoir tout en restant invisible aux yeux de tous. Une fois de plus, vos choix auront une importance fondamentale dans le déroulé des événements : aucune aventure ne sera la même !

Avec Assassin's Creed Valhalla disponible à seulement 49,99€ chez Cdiscount, remontez les fleuves à l'aide de votre drakkar, prenez d'assaut des forteresses dans des raids d'une puissance visuelle époustouflante, ou faites disparaître vos ennemis dans la plus grande discrétion.

Tous les avantages de Cdiscount

En achetant Assassin's Creed Valhalla chez Cdiscount, vous êtes parés pour la nouvelle génération : achetez le jeu sur PlayStation 4, et profitez d'une mise à niveau gratuite sur PlayStation 5, pour poursuivre votre aventure épique sur les consoles de nouvelle génération !

Que vous ayez une PS4 ou une autre console, avec Cdiscount, vous pouvez aisément profiter des dernières nouveautés au meilleur prix, et notamment en achetant Assassin's Creed Valhalla au prix exceptionnel de 49,99€. Bien entendu, d'autres jeux de qualité et à la renommée mondiale sont aussi chez Cdiscount ; il vous suffit de vous rendre sur le site pour faire le plein de jeux emblématiques et jouer des centaines d'heures !

Un paiement tout en douceur

N'hésitez plus : grâce à tous les avantages Cdiscount, offrez-vous Assassin's Creed Valhalla pour seulement 49,99 euros, et profitez du paiement en quatre fois.

Avec la garantie exclusive Satisfait ou Remboursé, vous pouvez en effet changer d'avis pendant deux mois. Rien de plus facile : il vous suffit de renvoyer gratuitement votre jeu, et il vous sera remboursé.

En résumé Assassin's Creed Valhalla c'est quoi ?

Une nouvelle aventure sur mesure dans l'histoire de la conquête Viking

Au prix de 49,99 €, au lieu de 69,17 € soit 27% d'économie !



