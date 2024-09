Le Zevent 2024 est terminé et il a une nouvelle fois tout explosé. Après un weekend intense et riche en émotion, le résultat final est là. La cagnotte est tout bonnement colossale.

Le Zevent 2024 s’est terminé hier soir aux alentours de 1h15 du matin après un rush incroyable sur ses dernières heures. Plus que jamais, l’événement caritatif de Dach et Zerator a su mobiliser les troupes. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs, du show à tous les instants, des guests… c’était épique.

Un marathon caritatif une fois de plus incroyable

Débuté par un concert le 5 septembre, le Zevent 2024 a réellement lancé les festivités le vendredi 6 septembre vers 18h. À partir de là, 36 streamers en présentiel à Montpellier et une centaine en ligne ont enchaîné les heures de gaming et les shows jour et nuit. L’objectif ? Faire exploser la cagnotte au profit de 5 associations : Cop1, Chapitre 2, Les Bureaux du Cœur, Secours Populaire Français et Solidarité Paysans. Nous vous en parlions au démarrage, quelques heures après le lancement de l’événement, c’est plus d’1,1 million d’euros qui ont été récoltés. Le week-end s’est poursuivi sur une évolution “douce” comparée à l’explosion de 2022. Mais c’était sans compter le dimanche, la dernière journée.

Un final épique, on se souviendra du Zevent 2024

C’est un rituel désormais : vers la fin de la journée de dimanche, l’heure est aux raids. Les streamers aux plus grosses communautés appellent leurs spectateurs à donner et à faire exploser les cagnottes d’autres camarades. L’objectif étant d’aller chercher les différents “Donation Goals”, des actions que les streamers s'engagent à faire lorsqu’un certain palier est atteint dans leur cagnotte personnelle. Cette année encore, tout le monde s’est donné corps et âme, mais s’il y en a bien un qui a transpiré plus que tous, c’est bien Domingo.

Le bureau du streamer s’est transformé en véritable QG pendant plusieurs heures, durant lesquelles il a littéralement tout donné, épaulé par Doigby et plusieurs autres. Créant une véritable effervescence sur sa chaîne, allant jusqu’à démarcher de grands noms d’internet comme Léna Situations ou encore Amine, deux très généreux donateurs, Domingo a réussi à soulever des montagnes.

Domingo épuisé après avoir tout donné à la fin de son rush.

Une cagnotte colossale une fois de plus

10 145 881 € seront ainsi glanés au total avec un rush de plus de 700 000 € sur la dernière heure. Impensable, et pourtant. Les spectateurs ont donné pendant que les streamers, eux, donnaient toute leur énergie. La mobilisation a aussi été marquée par beaucoup de dons de célébrités du net et d’ailleurs comme Michou, Mastu, Léon Marchand ou encore Bigflo. Des milliers d’euros ont ainsi pu être récoltés pour la bonne cause. Et si quelques personnages encore très mal intentionnés ont tenté de faire basculer les choses à grand renfort d’insultes et de harcèlement, ils ont littéralement été étouffés par tout le reste.

Avec ses 10 145 881€, la cagnotte du Zevent 2024 se loge entre celle de 2022 ( 10 182 136€) et celle de 2021 ( 10 064 480€).

©Zevent

Rendez-vous maintenant l'année prochaine puisque le Zevent 2025 est d'ores et déjà acté. Zerator et Dach ont affirmé qu'il travaillaient déjà dessus, notamment pour permettre à la boutique de l'évènement de fournir davantage de chose. Cette année, les plaques collectors et les tee-shirt (deux différents proposés) se sont vendus à la vitesse lumière.

Le Zevent a montré une fois de plus qu’il était non seulement un événement important mais également nécessaire.

Merci, et Bravo !