Le ZEVENT revient avec une édition 2024, comme on pouvait s'y attendre. On a enfin les dates et les noms de nombreux streamers qui participeront. Ça va être du lourd, et c'est une bonne nouvelle pour les associations.

Le ZEVENT est de retour, et l'édition 2024 s'annonce encore plus impressionnante que jamais. Ce rassemblement annuel, orchestré par ZeratoR et Dach, a su conquérir le cœur de la communauté gaming en France et au-delà, grâce à son mélange unique de divertissement et de solidarité. L'événement, qui mobilise chaque année des dizaines de streamers et de streameuses, est devenu un incontournable. Et la nouvelle édition s'annonce énorme.

Le ZEVENT revient à la rentrée

Cette année, l'événement ZEVENT débutera le vendredi 6 septembre à 18h00, heure de Paris, et se poursuivra jusqu'au dimanche 8 septembre. Le but est de mobiliser la communauté pour collecter des fonds tout en offrant un week-end plein de divertissement et de moments mémorables. Le tout se déroulera en physique au Zenith de Montpellier. Et la grosse nouvelle c'est que l'événement sera coupé en deux parties. Un concert qui fait office d'amorce et qui sera suivi par un marathon de streaming sur Twitch.

L'événement accueillera un casting impressionnant de streamers et de streameuses, dont plusieurs sont des figures emblématiques du paysage du streaming francophone. Voici quelques-uns des participants principaux :

ALPHACAST

ANGLE DROIT

ANTOINE DANIEL

AVAMIND

BAGHERA JONES

CHOWH1

DAMDAMLIVE

DOIGBY

DOMINGO

DR FEELGOOD

ETOILES

GIUS

GOM4RT

HELYDIA

HORTY

JL TOMY

JOUEUR DU GRENIER

KAMETO

KENNY

LADYSUNDAE

LAINK

LAPI

LITTLEBIGWHALE

MISTERMV

MOMAN

MYNTHOS

OPCROTTE

PONCE

PRESSEA

RIVENZI

SAKOR

SAMUEL ETIENNE

SHISHEYU

TONTON

ULTIA

ZERATOR

Ces créateurs de contenu seront en ligne pendant tout le week-end du ZEVENT, diffusant sur leurs chaînes respectives et proposant divers défis, jeux, et activités pour encourager les dons. Comme toujours, durant ce week-end, les spectateurs pourront assister à une multitude de programmations, allant des sessions de jeux vidéo à des talk-shows, des défis en direct, des performances musicales, et bien plus encore.

De belles causes à l'honneur !

Les participants apporteront leur touche personnelle pour divertir le public tout en sensibilisant à la cause choisie cette année. Au total, cette fois, cinq associations sont à l'honneur : le Secours Populaire Français, Solidarité Étudiante Cop1, Chapitre 2, Bureaux du Cœur et enfin Solidarité Paysanne. On sait à quel point les temps sont difficiles, donc cet élan de solidarité pour plusieurs causes est plus que bienvenu. Le ZEVENT est plus qu'un simple événement de streaming. Il a un impact significatif sur les organisations caritatives bénéficiaires grâce à la générosité de la communauté gaming et du public.

Source : ZEVENT