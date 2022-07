Cette fois plus de retour en arrière possible. Vous avez voté pour les cinq associations bénéficiaires du Z Event 2022. Leurs noms viennent de tomber.

Cette fois, ça y est. Après plusieurs jours de votes, les résultats sont tombés. Voici les cinq associations élues par la communauté pour le ZEvent 2022.

Les 5 associations bénéficiaires du ZEvent 2022

Près de 130 000 personnes ont voté entre samedi et ce mercredi pour élire les 5 associations bénéficiaires du marathon caritatif. Le ZEvent 2022 reversera finalement ses dons à Sea Shepherd France, la Ligue de Protection des Oiseaux, WWF France, Time for the Planet et The SeaCleaners, a annoncé Adrien Nougaret, alias Zerator, sur son compte Twitter.

The SeaCleaners a été la plus plébiscitée (plus de 15%), suivie de près par la Ligue de Protection des Oiseaux (près de 13%)). « Merci à tous d'avoir exprimé votre opinion dans cette cause importante pour le ZEVENT », a déclaré ZeratoR, fondateur de l’événement sur Twitter. Il rappelle par ailleurs « que vous aimiez les 5 associations ou pas, nous allons être très attentifs à l'utilisation des fonds (comme tous les ans). On ne changera pas le passé/présent d'une asso. Compromis et concessions. »

Qui sont les associations élues ?

Vous vous posez sans doute la question : qui sont donc les 5 associations choisies pour le ZEvent 2022. On vous fait un petit tour de présentation, mais ne ne saurons que trop vous recommander de visiter leurs sites Internet.

Sea Shepherd : fondée en 1977, elle se revendique comme une ONG de défense des océans les plus combatives au monde. L'association intervient activement et de façon non violente dans les cas d’atteintes à la vie marine et aux écosystèmes marins.

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) : elle représente à elle seule plus d’un siècle d’engagement et un réseau d'associations locales actives en France. C’est aujourd’hui la première association de protection de la nature en France. Son champ d’intervention ne se limite pas oiseaux, mais bien à l’ensemble de la biodiversité.

WWF France : l’une des associations écologiques les plus connues au monde. Elle agit au quotidien pour mettre un frein aux dégradations de l’environnement et bâtir un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature.

Time for the Planet : a vocation à agir contre le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Pour ce faire, la jeune entreprise lyonnaise fondée en 2019 prévoit de détecter de déployer 100 innovations mondiales contre les gaz à effet de serre.