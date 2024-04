Le prochain gros jeu du studio derrière Genshin Impact fait parler de lui avec une importante fuite et une bonne nouvelle pour les joueurs. Que peut-on apprendre à ce sujet ?

Le studio HoYoverse, connu pour son célèbre jeu Genshin Impact, suscite de nouvelles attentes avec l'annonce de son prochain jeu pour PS5, Zenless Zone Zero. Alors que le jeu est officiellement prévu pour 2024, des informations récentes suggèrent une sortie potentiellement plus précoce. Avec des indices pointant vers le 3 juillet comme date de lancement possible.

Lan Zenless Zone Zero fait parler de lui

Récemment, une fuite sur l'Apple Store a indiqué que Zenless Zone Zero pourrait être disponible dès le début du mois de juillet 2024. Ces informations doivent être prises avec prudence, car les détails du magasin en ligne peuvent changer sans préavis. Mais cette date coïnciderait avec les tests techniques prévus par HoYoverse pour les versions PS5 et PC du jeu. Cette période de test suit un schéma similaire à celui utilisé pour d'autres productions du studio. Ce qui renforce la crédibilité de cette hypothèse.

Parallèlement, HoYoverse a lancé une campagne de préinscription, accessible via le PS Store. Les joueurs intéressés peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits. Ce qui leur permettra de participer à des récompenses substantielles si le nombre de préinscriptions atteint l'objectif fixé de 40 millions de joueurs. Cette stratégie de préinscription, qui inclut des incitations notables, est caractéristique des lancements de HoYoverse. Visant à générer un engouement maximal avant la sortie officielle.

Un gros jeu ?

Zenless Zone Zero est très attendu. Notamment en raison du succès massif de Genshin Impact, qui a établi HoYoverse comme un acteur majeur dans le domaine des jeux vidéo à l'échelle mondiale. Le nouveau titre est décrit comme un gacha game pour la PlayStation 5. Promettant une expérience riche et immersive avec un univers et des personnages tout aussi captivants que ceux qui ont fait la renommée de son prédécesseur. Pour rappel, un gacha game est un type de jeu qui tire son nom des machines gachapon japonaises. Ces distributeurs automatiques où l'on insère des pièces pour recevoir des capsules contenant des jouets aléatoires. Dans le contexte des jeux vidéo, le terme gacha fait référence à un système de monétisation où les joueurs dépensent de la monnaie virtuelle l'argent réel pour obtenir aléatoirement des personnages. Des équipements ou d'autres récompenses qui sont utilisés dans le jeu.