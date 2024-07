Zenless Zone Zero, c'est LE jeu gratuit du moment sur PS5, PC, Android et iOS. Les joueuses et joueurs peuvent déjà récupérer une tonne de cadeaux pour bien démarrer l'aventure.

HoYoverse est inarrêtable. Le carton de Genshin Impact a pavé la voie à tout un tas de free-to-play qui tentent tant bien que mal de marcher sur ses pas. L’éditeur a réussi à transformer l’essai avec Honkai Star Rail et confirme un sans-faute avec sa dernière production : Zenless Zone Zero. ZZZ, c’est 50 millions de téléchargements à travers le monde en l'espace de deux jours seulement. Avec 40 millions de pré-inscriptions, le succès était assuré. L’engouement est palpable et HoYo gâte déjà sa communauté.

Du contenu gratuit pour les joueurs de Zenless Zone Zero

Il faut battre le fer tant qu’il est encore chaud. Pendant que des dizaines de millions de joueurs découvrent son dernier jeu, HoYoverse les prépare déjà pour la suite. Après de premiers leaks, l’éditeur a confirmé les premiers personnages jouables qui accompagneront la mise à jour 1.1 de Zenless Zone Zero. D’un côté, Seth Lowell, de de l’autre Qingyi , tous deux membres de l'Équipe d’Intervention Spéciale des Enquêtes Criminelles. En attendant de découvrir ce qu’ils ont dans le ventre, l’éditeur propose de beaux cadeaux pour permettre à tous les joueurs de bien se préparer et même de démarrer l’aventure.

ZZZFREE100 : 300 Polychromes, 30 000 dennies, 3 Modules énergétiques de moteur-ampli et 2 Journaux d'inspecteur principal. A utiliser entre le 4 juillet à 4 h et le 11 juillet à 18 h.

: 300 Polychromes, 30 000 dennies, 3 Modules énergétiques de moteur-ampli et 2 Journaux d'inspecteur principal. A utiliser entre le 4 juillet à 4 h et le 11 juillet à 18 h. ZENLESSLAUNCH : 60 Polychromes et 6666 dennies.

: 60 Polychromes et 6666 dennies. ZZZTVCM : 50 Polychromes, 6 000 Dennies (ne fonctionne que si vous n’avez pas utilisé le code ZZZ2024)

: 50 Polychromes, 6 000 Dennies (ne fonctionne que si vous n’avez pas utilisé le code ZZZ2024) ZZZ2024 : 50 Polychromes, 6 000 Dennies (ne fonctionne que si vous n’avez pas utilisé le code ZZZTVCM)

: 50 Polychromes, 6 000 Dennies (ne fonctionne que si vous n’avez pas utilisé le code ZZZTVCM) ZENLESSGIFT : vous donne 50 Polychromes, 2 journaux d'inspecteur officiel, 3 alim de moteur-ampli et 1 module algorithmique Bangbou.

Si vous souhaitez profiter de ces beaux cadeaux de bienvenue de Zenless Zone Zero, il y a cependant un impératif. Il vous faudra obligatoirement atteindre le niveau d'inter-noeud 5 avant de pouvoir en profiter. Une fois fait, et la quête d'histoire principale « Business x Strangeness x Justness » terminée, vous aurez alors accès à votre boîte aux lettres. Si vous êtes familier avec Genshin Impact, le site vous la connaissez. Vous avez alors deux options pour entrer vos codes : via le site officiel dédié, ou directement en jeu.

Entrer les codes dans le jeu

Lancez Zenless Zone Zero

Cliquez sur le menu de pause (bouton en haut à gauche).

Allez sur l'icône« Autres » et sélectionnez « Code d'échange »

Entrez votre ou vos codes

Vos récompenses seront disponibles directement dans votre messagerie du in-game.

Entrer les codes via le site officiel