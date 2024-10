La machine HoYoverse tourne à plein régime. La popularité incontestée de Genshin Impact n’était que le début pour l’éditeur chinois qui a depuis lancé deux nouveaux jeux tout aussi ambitieux. Honkai Star Rail et plus récemment Zenless Zone Zero qui cumulait à lui seul plus de 50 millions de téléchargements dès les deux premiers jours de sa sortie. Justement, le free-to-play vient de dévoiler la version 1.3 du jeu.

Premier aperçu de la version 1.3 de Zenless Zone Zero

C’est acté, la mise à jour 1.3 de Zenless Zone Zero, « Représailles virtuelles », sera disponible le 6 novembre 2024 sur l’ensemble des plateformes. Les joueurs pourront visiter de nouvelles zones, dont le quartier général de la MAIN, ou encore le bureau de la Section 6, une escouade d'élite spécialisée dans la gestion des catastrophes liées aux Néantres. Et qui dit nouveaux chapitres, dit nouveaux personnages à recruter.

À commencer par Yanagi, la seconde en chef de la Section 6, de type Électrique et Anomalie de rang S. Du même rang, on retrouvera également Lighter, le Champion des Fils de Calydon. De type Feu et Confusion, il frappe ses adversaires sans vergogne pour augmenter son Moral et étourdir ses ennemis. Les joueurs de Zenless Zone Zero pourront se préparer à les récupérer grâce au code éphémère « VIRTUALREVENGE », à rentrer sur le site dédié d’ici le 26 octobre à 19h00, qui contient 300 Polychromes.

Code à rentrer pour obtenir du contenu gratuit ©HoYoverse

La mise à jour 1.3 de Zenless Zone Zero introduira également deux nouveaux modes de jeu. D’un côté Le mystère de la Faille de l'Arpège, un mode rogue-like découpé en cinq chapitres, chacun d’entre eux comprenant des zones, des résonia et ressources aléatoires avec lesquelles il faudra composer. De l’autre, l'Épreuve de combat simulé où les plus acharnés devront grimper les étages d’une immense tour où les ennemis deviendront plus redoutables à mesure qu’ils progresseront. Le défi sera largement récompensé avec des polychromes à récupérer, mais aussi des badges qui pourront être affichés sur votre profil personnel. Comme toujours, cette version 1.3 de Zenless Zone Zero apporte également des optimisations diverses et variées pour améliorer l’expérience, notamment au niveau des fonctionnalités et de l’interface du Compendium, ainsi que des systèmes de progression.