The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom qui a clôturé le Nintendo Direct diffusé fut la belle surprise de la conférence. Et forcément beaucoup de gens ont commencé à se poser quelques questions sur le titre en lui même.

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom que l'on peut traduire en français par Les larmes du Royaume peut grâce aux subtilités de la langue anglaise, se traduire aussi par... Les déchirures du Royaume. Et forcément depuis l'annonce, les spéculations vont bon train. Faut-il y voir un jeu de mot entre Tears et Tears ? Où est ce une interprétation totalement différente ?

Nintendo donne la bonne réponse sur son Zelda

Ainsi Nintendo vient de mettre fin au débat via une déclaration à nos confrères de chez Eurogamer : pour le géant japonais, il n'y a pas 1001 explications à chercher, les "tears" du titres correspondent aux "larmes". Nintendo n'avait pas voulu répondre plus tôt à cette problématique pour éviter les spoils mais visiblement... Ainsi va la vie. À partir de là, c'est évidemment la foire aux spéculations qui débute aussi. Certains se demandent si il ne s'agit des larmes de la princesse Zelda elle même et donc qu'il va forcément se passer quelque chose de dramatique pour elle.

L'une des explications du titre ?

Comme le reporte Eurogamer, il pourrait s'agir aussi pour Link de devoir via une quête récupérer sept larmes sous la forme d'artefacts. Cela pourrait ainsi expliquer la gravure murale qui est visible dans la nouvelle bande annonce. Bref, à vos pronostiques.