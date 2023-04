Le prochain opus de la franchise The Legend of Zelda approche à grands pas, mais il vient de subir un véritable coup dur.

Le 12 mai 2023 sortira le jeu qui est probablement le plus attendu de l'année. On parle évidemment, de Tears of the Kingdom, la dernière itération des aventures de Link dans la franchise The Legend of Zelda. Mais si la hype est à son maximum et que l'exclusivité Nintendo Switch est sur toutes les lèvres, un autre jeu très attendu lui fait de l'ombre. Il s'agit de Final Fantasy 16. Selon un récent sondage, celui-ci serait même plus attendu que le nouveau Zelda !

Final Fantasy 16 crée la surprise

Développé par Square Enix, Final Fantasy 16 sera une exclusivité PS5 à sa sortie, disponible le 22 juin 2023. Les fans de la première heure de la franchise reprochent déjà à l'A-RPG son penchant trop action. Et pourtant, au vu du résultat, difficile de reprocher grand chose à ce FF16. Il y a quelques jours, une grosse vidéo de gameplay a notamment été dévoilée à l'occasion d'un State of Play. Une chose est sûre, le soft est très prometteur. Plus que Tears of the Kingdom ? On n'en mettrait pas notre main à couper, et pourtant !

Selon le très réputé magazine Famitsu, les gamers japonais attendraient Final Fantasy 16 avec plus d'impatience. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage réalisé auprès des lecteurs. Les deux mastodontes nippons sont au coude-à-coude, mais le RPG de Square Enix surpasse son concurrent de quelques voix : 965 votes en faveur de FF16, contre 959 pour le prochain Zelda.

ENORME ! Final Fantasy XVI sur PS5 est le jeu le plus attendu selon Famitsu. C'est DINGUE, la hype est irréelle !!!!!!

Si on voit que Pikmin 4 et Street Fighter 6 occupent les 3e et 4e places, on constate surtout qu'un autre Final Fantasy, FF7 Rebirth, complète le Top 5 !

Zelda Tears of the Kingdom se dévoile de plus en plus

Alors, Zelda Tears of the Kingdom est-il vraiment moins attendu que FF16 ? Difficile à dire, tant ce Legend of Zelda en est proche dans ce sondage. D'ailleurs, celui-ci ne prend en compte l'avis que d'une petite frange de joueurs, pas nécessairement représentative de toute la communauté. Il faudra attendre pour en avoir le coeur net : les ventes parleront d'elles-mêmes. En l'occurrence, TOTK a l'avantage sur ce point, la Switch s'étant pour l'heure beaucoup plus vendue que la PS5 de Sony.

Quoi qu'il en soit, le Zelda 2 de la Switch, exclusif à la console hybride de Nintendo a fait forte impression. Il y a peu, près d'un quart d'heure de jeu a été dévoilé. L'occasion de découvrir des nouveautés de gameplay alléchantes. Il y a quelques jours, enfin, le studio a décoché un dernier trailer incroyable, actant au passage le retour de Ganondorf en Hyrule. On vous laisse découvrir ça par vous-mêmes ci-dessous. Même le thème principal du titre a été dévoilé, et des leaks pointent le bout de leur nez. Bref, il va falloir être très prudent pour conserver le plaisir de la découverte le 12 mai prochain !