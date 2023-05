Zelda Tears of the Kingdom arrive dans deux petits jours sur Nintendo Switch et les développeurs ont décidé de faire monter la sauce une dernière fois. Ça promet d’être franchement énorme !

Oui, Zelda Tears of the Kingdom est le jeu le plus attendu des sorties de mai 2023, et même plus globalement de l’année. C’est un fait. Les fans sont extrêmement nombreux et Nintendo se prépare à un énorme carton sur Nintendo Switch. On verra si l’avenir lui donnera raison. En tout cas, Big N joue ses dernières cartes pour essayer de séduire un maximum d’acheteurs potentiels. C’est pourquoi ces derniers jours, le producteur Eiji Aonuma et son équipe dévoilent toujours plus de détails sur le jeu et ce qui vous attend à la sortie.

Zelda Tears of the Kingdom s'annonce gigantesque

Zelda Breath of the Wild était déjà un jeu particulièrement dense et il offrait un open world particulièrement vaste à explorer. Et si vous avez aimé ça tant mieux puisque les développeurs viennent de dévoiler de nouveaux détails qui annoncent du très très bon à ce niveau-là. D’après leurs dires, Hyrule a bien changé, de nouvelles zones explorables sont apparues un peu partout dans le pays, dont des grottes perchées à flancs de falaise. Un point notable pour les développeurs qui parlent ici d’une petite évolution puisque Breath of the Wild en est dépourvu.

Dans BOTW, il est, en effet, possible de grimper où bon nous semble, mais les montagnes ne servent finalement qu’à prendre de la hauteur. Désormais, elles cacheront également des secrets elles aussi. De quoi relancer l'intérêt de l’exploration.

D’ailleurs, les grottes seront très nombreuses. Les développeurs affirment que c’était quelque chose qu’ils auraient aimé faire avec BOTW, mais que la petite WII U de l’époque ne permettait malheureusement pas. Désormais libéré de ces chaînes, Tears of The Kingdom en profite et nous fera explorer les entrailles d’Hyrule à travers tout un tas de grottes et autres antres du genre. Si les aventures spéléologiques ne vous chauffent pas, vous pourrez alors profiter des hautes altitudes. Ici aussi une grosse nouveauté de Zelda Tears of the Kingdom. Des îles dans le ciel qu’il sera possible d’explorer à notre guise.

Un monde ouvert sans aucun chargement

Mais ce qui est formidable, c’est que Nintendo nous annonce que tout ceci se fera sans aucune transition. Il sera donc possible de voler, de se jeter dans le vide ou d’explorer les grottes sans aucun temps de chargement. « Nous avons développé un monde en trois dimensions en partant du principe que vous pourrez voyager de la surface au ciel de manière transparente » déclarent les développeurs.

Comme dans BOTW donc, Hyrule sera totalement ouverte de A à Z. C’était une obligation pour les développeurs. « Comme pour le jeu précédent, nous avons veillé à ce que tout soit connecté de manière transparente. Les maisons, par exemple, ont été construites à l'échelle, et même si vous entrez dans un bâtiment, il n'y a pas de chargement. Depuis les fenêtres, vous pouvez voir l'extérieur exactement comme vous le faisiez avant d'entrer. Tout se présente comme il se doit ».

Cerise sur le gâteau, les donjons, eux aussi toujours présents, sont annoncés comme étant bien plus grands que ceux de BOTW. Une fois encore, vous pourrez les aborder comme bon vous semble, mais dans Zelda Tears of the Kingdom visiblement, les choses iront encore plus loin comme le dévoile l’un des développeurs en expliquant qu’il existe par exemple un donjon qui est directement à la surface d'Hyrule. Il précise que « si vous plongez du ciel directement dans le donjon, vous déclenchez alors un événement spécial. Nous pensons que ce sera une nouvelle expérience qui n'était pas possible dans le jeu précédent ». Des innovations qui offriront une liberté quasi-totale aux joueurs.

Zelda Tears of the Kingdom s’annonce donc complètement démesuré et encore plus dense que BOTW. Les fans n’en espèrent pas moins de la suite tant attendue d’un des plus gros succès de Nintendo.